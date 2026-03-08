Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να διασφαλίσουν τoν έλεγχο των αποθεμάτων του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε μεταγενέστερη φάση του πολέμου, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Το πρακτορείο Reuters επεσήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αναφέρθηκε χθες Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.

«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Σε ενημέρωση του Κογκρέσου την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ρωτήθηκε αν θα διασφαλιστεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. «Κάποιοι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν», είπε, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλουν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για συγκεκριμένες αποστολές.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι η κυβέρνηση έχει συζητήσει δύο επιλογές: την πλήρη απομάκρυνση του υλικού από το Ιράν ή την αποστολή πυρηνικών εμπειρογνωμόνων για την αραίωση του ουρανίου επί τόπου.

Η αποστολή θα περιλαμβάνει πιθανώς ειδικούς πράκτορες μαζί με επιστήμονες, ενδεχομένως από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την επιχειρησιακή πρόκληση που αποτελεί η ασφάλεια του ουρανίου του Ιράν: «Το πρώτο ερώτημα είναι, πού βρίσκεται; Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα αποκτήσουμε τον φυσικό έλεγχο του;», επεσήμανε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν τα 450 κιλά εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% ουρανίου του Ιράν ως σοβαρή απειλή, καθώς θα χρειαστούν μόνο λίγες εβδομάδες για να εμπλουτιστεί σε βαθμό κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Εάν το σύνολο των αποθεμάτων έφτανε σε επίπεδο εμπλουτισμού 90%, κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετό για τη δημιουργία 11 πυρηνικών βομβών.

