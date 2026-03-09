Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι ο πόλεμος στο Ιράν πυροδότησε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τη μεταφορά μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει εντελώς.
Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί ξανά ακόμη και με Ευρωπαίους πελάτες, εάν εκείνοι επιθυμούν να επιστρέψουν σε μια μακροπρόθεσμη, «μη πολιτικοποιημένη» συνεργασία.
Επιπλέον, ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και σημείωσε ότι η εκτόξευση των τιμών έχει πιθανότατα προσωρινό χαρακτήρα.
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.