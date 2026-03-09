Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοιγμα Πούτιν στους «Ευρωπαίους αγοραστές»: Αν επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους, είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις

Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αν και είπε ότι η εκτόξευση των τιμών είναι μάλλον προσωρινή

Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι ο πόλεμος στο Ιράν πυροδότησε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τη μεταφορά μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει εντελώς.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί ξανά ακόμη και με Ευρωπαίους πελάτες, εάν εκείνοι επιθυμούν να επιστρέψουν σε μια μακροπρόθεσμη, «μη πολιτικοποιημένη» συνεργασία.

Επιπλέον, ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και σημείωσε ότι η εκτόξευση των τιμών έχει πιθανότατα προσωρινό χαρακτήρα.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν πετρέλαιο Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark