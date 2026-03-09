Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος» με την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Δεν πρόκειται να σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος», είπε ο Τραμπ στην εφημερίδα Post όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. Ο ίδιος βρίσκεται στο Μαϊάμι (νοτιοανατολικές ΗΠΑ), όπου θα παραστεί αργότερα σε ένα συνέδριο μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα αποτελέσει «στόχο», πριν καν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα κρατήσει καιρό» χωρίς την έγκρισή του.

Πηγή: skai.gr

