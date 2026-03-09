Σε δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχολίασε τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «έκφραση της βούλησης του λαού» για τη διακυβέρνηση.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε επίσης ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τη «σοφή ηγεσία» του νέου ανώτατου ηγέτη. Όπως ανέφερε, η πορεία προς την επίλυση των προβλημάτων περνά και από τη δημιουργία ενός πολιτικού περιβάλλοντος που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.

انتخاب ارزشمند آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تجلی اراده مردم در حکمرانی است.

حل مشکلات کشور با رهبری خردمندانه ایشان و با ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مردم می‌تواند میسر شود. از خداوند، توفیق ایشان را در پاسداشت اتحاد مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل، مسئلت دارم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 9, 2026

