Πεζεσκιάν: Η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη αποτελεί έκφραση της λαϊκής βούλησης στο Ιράν

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε επίσης ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τη «σοφή ηγεσία» του νέου ανώτατου ηγέτη

Masoud Pezeshkian

Σε δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχολίασε τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «έκφραση της βούλησης του λαού» για τη διακυβέρνηση.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε επίσης ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τη «σοφή ηγεσία» του νέου ανώτατου ηγέτη. Όπως ανέφερε, η πορεία προς την επίλυση των προβλημάτων περνά και από τη δημιουργία ενός πολιτικού περιβάλλοντος που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.

