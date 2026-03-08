Καθώς οι Ιρανοί πλησιάζουν στην ανάδειξη του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα κρατήσει για πολύ» αν οι Ιρανοί δεν λάβουν πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα».

«Δεν θέλω να χρειαστεί να κάνουμε ξανά το ίδιο σε 5 χρόνια ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Πηγή: skai.gr

