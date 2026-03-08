Ισραηλινός στρατός: Θα καταδιώξουμε κάθε διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, σήμερα, Κυριακή, ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση στο X στα Φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει κάθε άτομο που επιδιώκει να διορίσει διάδοχο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο κληρικό σώμα που είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιρανικά ΜΜΕ: Επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη «Συνέλευσης των Ειδικών», ένα σώμα 88 ισλαμιστών λογίων που επιλέγονται όλοι για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς. Ένα από τα μέλη, ο Αγιατολάχ Μοχάμεντμεχντί Μιρμπακέρι, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση από την πλειοψηφία.

Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «ορισμένα εμπόδια» πρέπει να επιλυθούν σχετικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Χθες, υψηλόβαθμος κληρικός στη Συνέλευση των Ειδικών δήλωσε ότι τα μέλη της θα συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» για να επιλέξουν τον ηγέτη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Συνέλευση έχει μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, επίσης μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

Υπενθυμίζεται πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου το περασμένο Σάββατο.

Ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας σχηματίστηκε για να κυβερνήσει τη χώρα σε προσωρινά αμέσως μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη.

Πρόκειται για τους:

Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν

Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι , σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας

Ο Αλιρεζά Αραφί , νομικός και επικεφαλής της Μπασίτζ, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης

