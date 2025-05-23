Τραμπ: «Δεν αναζητώ συμφωνία με την ΕΕ»

Μήνυμα (εμπορικού) πολέμου έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά των ανακοινώσεων ότι προτείνει δασμό 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι είναι «μια χαρά» με δασμό 50% στην Ένωση, ελλείψει εμπορικής συμφωνίας.

«Δεν αναζητώ συμφωνία με την ΕΕ» διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή.

«Πολυάριθμες άλλες συμφωνίες είναι έτοιμες για υπογραφή... Οι συνομιλίες με την ΕΕ προχωρούν με αργό τρόπο» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένας δασμός 25% που λέει ότι θα επιβάλει στην Apple θα ισχύει και για τη Samsung και άλλους κατασκευαστές smartphone.

Το μεσημέρι ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει ελάχιστο δασμό 25% στην Apple εάν ο τεχνολογικός γίγαντας δεν μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συνιστά την επιβολή δασμών 50% σε προϊόντα από την Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου, λέγοντας ότι η ΕΕ ήταν δύσκολη στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΕΜΠΟΡΙΟ, ήταν πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social. «Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά!»

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι περισσότερες χώρες διαπραγματεύονται με «καλή πίστη» έκτος της ΕΕ.

