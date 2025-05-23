Ουκρανία: Χάνει το ενδιαφέρον του ο Τραμπ

Απογοητευμένος από τη στάση του Πούτιν και την έλλειψη προοπτικών για κέρδη, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει να διαρρεύσει ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Μπορεί οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας να είναι κυριολεκτικά στον αέρα, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να τις φιλοξενήσουν. Μετά την Κωνσταντινούπολη και το Βατικανό, τώρα ακούστηκε και το όνομα της Γενεύης.

Πάντως η ρωσική πλευρά δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί το Βατικανό κατάλληλη τοποθεσία, κάτι που δεν πρέπει να άκουσε με μεγάλη ευχαρίστηση η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσδοκούσε να πάρει και αυτή το δικό της μερίδιο της δόξας, αν οι ενδεχόμενες συνομιλίες με σκοπό την ειρήνη συνέδεαν το όνομά τους με την αιώνια πόλη.

Ο Πούτιν χρονοτριβεί

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε πάλι ως προσπάθεια χρονοτριβής είχε προτείνει νωρίτερα μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, προκαλώντας το εύλογο ερώτημα για το ποια σύνορα ακριβώς εννοεί και εισπράττοντας την άμεση απόρριψη του Κιέβου, που χαρακτηρίζει συνολικά απαράδεκτες όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Μόσχα.

Η μοναδική θετική ένδειξη της ημέρας ήταν η ανακοίνωση ότι έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου των δύο πλευρών, παράλληλα με την καθόλου ενθαρρυντική… ανταλλαγή εκατοντάδων drone μεταξύ των δύο πλευρών.

Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο έκαναν λόγο για ενδείξεις κόπωσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να καταλαβαίνει ότι ο Πούτιν δεν δείχνει μεγάλη διάθεση για ειρήνη επειδή εκτιμά ότι μπορεί να βγει κερδισμένος από τον πόλεμο. Μάλιστα την εκτίμηση αυτή φαίνεται να έχει μοιραστεί τόσο με τον ίδιο τον Ζελένσκι, όσο και με Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους και με τον καγκελάριο Μερτς. Ο τελευταίος ζήτησε χθες βοήθεια διαμεσολάβησης και από τον πρόεδρο της Κίνας Ζι Τζινπίνγκ με τον οποίον είχε την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία.

Κοινό μέτωπο με την Ευρώπη και δασμοί

Αν τελικά ο Τραμπ αποφασίσει να εγκαταλείψει τις προσπάθειες του για διαμεσολάβηση, όπως υποστηρίζουν κάποια δημοσιεύματα, αυτό θα αλλάξει ξανά τα δεδομένα και θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τους Ευρωπαίους, που πεισματικά επιμένουν να δίνουν μια εικόνα ομόφωνης στάσης απέναντι στη Μόσχα. Το γεγονός ότι την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε δασμούς 50% απέναντι στην Ευρώπη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον άκομψο στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Ενδιαφέρον θα έχει να ξεκαθαρίσει και η στάση των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, αν δηλαδή θα καταθέσουν την πρόταση για επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα, μέτρο το οποίο εξήγγειλαν για 17η φορά οι Ευρωπαίοι, αλλά την αποδοτικότητα του οποίου δεν φαίνεται να πιστεύει ο Τραμπ. Επίσης ερωτηματικό είναι και το ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ομάδας G7 στον Καναδά, πέραν από την ομόφωνη φραστική καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας στο κοινό ανακοινωθέν. Υπάρχει μια ασαφής απειλή ότι χώρες και επιχειρήσεις και οργανισμοί που στηρίζουν τη Ρωσία θα αποκλειστούν από συμβόλαια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δεν βλέπει «μπίζνες»

Αυτή η τελευταία διευκρίνιση ταιριάζει ως ένα βαθμό στο πώς αντιμετωπίζεται ο πόλεμος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή ως μια ευκαιρία για πιθανές μπίζνες, που δείχνει να απομακρύνεται εξαιτίας της ανένδοτης στάσης του Πούτιν. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι για τον Αμερικανό πρόεδρο και αυτή η υπόθεση, όπως έδειξε από την πρώτη στιγμή με τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και τον Ζελένσκι προσωπικά αποκτά ενδιαφέρον μόνο στο φως πιθανών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Από τη στιγμή που αυτές απομακρύνονται χρονικά τουλάχιστον, ο «πολυάσχολος» Τραμπ, όπως τον είχαν αποκαλέσει συνεργάτες του είναι λογικό να στρέφει, αλλού τις κεραίες του.

Ακόμα και το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βιάστηκε να μιλήσει για ολοκλήρωση της επιχείρησης ανταλλαγής αιχμαλώτων, για να διαψευστεί από την ουκρανική πλευρά, που δήλωσε ότι έχουν επιστρέψει 390 από κάθε πλευρά, αντί των 1.000 συμφωνηθέντων, δείχνει πόσο επιφανειακά ενημερώνεται ή έστω συγκρατεί πληροφορίες. Κάτι που όλοι ξέρουν αλλά επιμένουν να αγνοούν κατά καιρούς.

Πηγή: Deutsche Welle

