Αναζητώντας την αθανασία: Το απόρρητο επιστημονικό πρόγραμμα των $26 δισ. του Πούτιν

Όταν το ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λέει στον Σι Τζινπίνγκ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, πως οι άνθρωποι πιθανώς μπορούν να φτάσουν την αθανασία αντικαθιστώντας τα όργανά τους, κάποιοι μίλησαν για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο γηραιών, αυταρχικών ηγετών. Αλλά αυτή η συνομιλία δεν φαίνεται πως ήταν τυχαία. Αντιθέτως, περιγράφει ένα από τα πιο εμβληματικά επιστημονικά προγράμματα της Ρωσίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κρεμλίνο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Όπως πολλοί ακόμα δισεκατομμυριούχοι της Σίλικον Βάλεϊ, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Μπέζος και ο Σαμ Άλτμαν, έτσι και ο Ρώσος ηγέτης δείχνει εδώ και καιρό ενδιαφέρον για την έρευνα κατά της γήρανσης. Και στη Ρωσία, η προσπάθεια του Πούτιν να καθυστερήσει τη φθορά του οργανισμού είναι πλέον κρατική προτεραιότητα, η οποία βασίζεται σε πολλές μεθόδους που αφορούν τα όργανα.

Τον περασμένο μήνα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιστήμονες αναπτύσσουν μια γονιδιακή θεραπεία με στόχο την επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης, στο πλαίσιο των «Νέων Τεχνολογιών Διατήρησης της Υγείας», της πρωτοβουλίας του Πούτιν για τη μακροζωία, ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Το φάρμακο αυτό βρίσκεται σε μία από τις πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις στον αγώνα κατά της γήρανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά στις 23 Απριλίου ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών Ντένις Σεκιρίνσκι.

Θα βρει η Ρωσία το «φάρμακο» για τη μακροζωία;

Η δημιουργία ανθρώπινων οργάνων σε εργαστήριο είναι μία από τις καινοτομίες για τις οποίες μίλησε ο Πούτιν για την παράταση της διάρκειας ζωής. Όλες αυτές οι προσπάθειες αποτελούν μέρος της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μακροζωία που παρουσίασε το 2024, η οποία υπόσχεται να σώσει 175.000 ανθρώπους μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ρώσοι κρατικοί επιστήμονες που έχουν διοριστεί από τον Πούτιν έχουν επικεντρωθεί σε δύο βασικές τεχνολογίες: τη βιοεκτύπωση, δηλαδή την εκτύπωση ζωντανού ιστού σε 3D, και τη ξενομεταμόσχευση, δηλαδή την καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων μέσα σε μικρούς χοίρους, μια φυλή που θεωρείται γενετικά συμβατή με τον άνθρωπο.

Ρώσοι επιστήμονες που συνεργάζονται με κυβερνητικούς φορείς ισχυρίζονται ότι έχουν εκτυπώσει βιολογικά ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού, με στόχο την αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων έως το 2030. Παρόμοιο είναι και το χρονοδιάγραμμα για την καλλιέργεια οργάνων μέσα σε χοίρους.

«Στη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για μια ολόκληρη σειρά επιστημονικών προγραμμάτων στον τομέα αυτό», ανέφερε το Κρεμλίνο. «Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το κράτος και σε αυτά συμμετέχουν πολλά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Δύο πρόσωπα κοντά στον Ρώσο πρόεδρο ηγούνται της έρευνας για τη μακροζωία: η κόρη του Μαρία Βλαντίμιροβνα Βοροντσόβα, ενδοκρινολόγος που επιβλέπει τα κρατικά προγράμματα γενετικής, και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ, του κέντρου πυρηνικής έρευνας της σοβιετικής εποχής. Ο Κοβαλτσούκ είναι αδελφός του στενού συμμάχου του Πούτιν, Γιούρι Κοβαλτσούκ, τραπεζίτη και επενδυτή στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, και έχει αναδειχθεί σε πνευματικό αρχιτέκτονα της προσπάθειας του Κρεμλίνου για την επιμήκυνση της ζωής.

«Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αθανασία, αλλά η ικανότητα επιδιορθώσεως του ανθρώπινου σώματος θα αυξηθεί αναμφίβολα», είχε δηλώσει ο φυσικός στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Έρευνα σε καθεστώς απομόνωσης

Σε αντίθεση με παρόμοιες έρευνες που χρηματοδοτούνται από άλλους δισεκατομμυριούχους, για το έργο της Ρωσίας δεν υπάρχουν επιστημονικά άρθρα και αξιολογήσεις από έγκριτα διεθνή περιοδικά. «Αν δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις, τότε δεν υπάρχουν και απτά αποτελέσματα. Οι δηλώσεις τους θεωρούνται ως φιλοδοξίες, για να μην πω όνειρα», ανέφερε ο Αλεξάντερ Οστρόβσκι, Ρώσος επιστήμονας που υπήρξε πρωτοπόρος της βιοεκτύπωσης στη χώρα.

Ο Οστρόβσκι έφυγε από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και πούλησε την εταιρεία του, η οποία τώρα συνεργάζεται με την κυβέρνηση. «Είναι αδύνατο να κάνεις επιστήμη σε καθεστώς απομόνωσης», είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στις κυρώσεις που αποκόπτουν τη ρωσική έρευνα από τη Δύση. «Πιθανώς λένε στον Πούτιν αυτό που θέλει να ακούσει για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση», εκτιμά.

Ο Κοβαλτσούκ έχει επίσης συνδυάσει την επιστήμη της μακροζωίας με την ευρύτερη κοσμοθεωρία του Κρεμλίνου σχετικά με τον πολιτισμικό αγώνα με τη Δύση. Σε μια περιβόητη ομιλία του το 2015, ο Κοβαλτσούκ προειδοποίησε ότι η Δύση κατευθυνόταν προς τη δημιουργία «σκλάβων», δηλαδή ανθρώπων που θα μπορούν να ελέγχονται και να χειραγωγούνται. Ο ίδιος υπονόησε επίσης πως οι ΗΠΑ κρύβονταν πίσω από την πανδημία του Covid.

Ο Κοβαλτσούκ εξήρε επίσης δημόσια τη σοβιετική ταινία του 1968 «Dead Season», στην οποία η CIA συνωμοτεί με πρώην ναζί γιατρούς για να ελέγξει την ανθρωπότητα. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η ταινία αυτή τον ενέπνευσε να ενταχθεί στην KGB.

Ακόμη ένας από τους επιστήμονες που ενέπνευσαν τον Πούτιν να αναζητήσει το μυστικό της αθανασίας ήταν ο Βλαντιμίρ Χαβίνσον, γνωστός και ως «γεροντολόγος του Πούτιν» από τα ρωσικά ΜΜΕ, ο οποίος προωθούσε αντιγηραντικές θεραπείες με βάση πεπτίδια που προέρχονταν από ιστό μοσχαριού. Τα πεπτίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή και στις ΗΠΑ, παρά τα λίγα δεδομένα που υπάρχουν για τα οφέλη τους.

Ο Χαβίνσον, ο οποίος έλαβε ένα από τα υψηλότερα κρατικά βραβεία της Ρωσίας από τον Πούτιν για τα επιτεύγματά του στην ιατρική, δήλωσε σε συνεντεύξεις ότι επεδίωκε να παρατείνει τη ζωή ενός ηγέτη, η αποχώρηση του οποίου θα έριχνε τη Ρωσία σε κρίση. Ο ίδιος υποστήριζε επίσης πως οι άνθρωποι προορίζονται να ζήσουν μέχρι τα 120 χρόνια, επικαλούμενος βιβλικές γραφές. Ο επιστήμονας πέθανε το 2024, σε ηλικία 77 ετών.

Εμμονή με τη γήρανση από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης

Αν και οι απόψεις τους είναι ανορθόδοξες, τόσο ο Χαβίνσον όσο και ο Κοβαλτσούκ ήταν και είναι επιστήμονες με εξαιρετικά προσόντα, και ο Πούτιν έχει δείξει επίσης πως είναι ανοιχτός και σε εναλλακτικές θεραπείες.

Σε συνάντησή του με τον πρώην Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς το 2018 στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος ηγέτης τον συμβούλεψε να δοκιμάσει τον θάλαμο κρυοθεραπείας — ένα είδος αντίστροφης σάουνας όπου το σώμα εκτίθεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, ο Πούτιν του έλεγε εντυπωσιασμένος για τα οφέλη της θεραπείας αυτής και πόσο απολαμβάνει και ο ίδιος να στέκεται γυμνός στον θάλαμο κατάψυξης.

Όπως σημειώνει η WSJ, ο 73χρονος Πούτιν εδώ και δεκαετίες καλλιεργεί μια αρρενωπή εικόνα προκειμένου να προβάλει πως είναι ένας ισχυρός ηγέτης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα φαίνεται πως είναι ένας ηγέτης που ασχολείται υπερβολικά με τη γήρανση.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, επέβαλε περίπλοκα πρωτόκολλα καραντίνας και τα περίφημα μακριά τραπέζια του έγιναν σύμβολα τόσο της πολιτικής απόστασης όσο και της μικροβιοφοβίας. Τα ρωσικά και δυτικά ΜΜΕ έχουν κάνει επίσης πολλές εικασίες πως έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις, καθώς η όψη του φαίνεται όλο και πιο λεία με την πάροδο του χρόνου. Οι περισσότεροι από τους στενότερους συνεργάτες και συμμάχους του Πούτιν είναι επίσης 70 ετών και άνω.

Η προσπάθεια του Πούτιν να αποφύγει τη φθορά του χρόνου και η ανοιχτή στάση του απέναντι στις εναλλακτικές μεθόδους αντανακλούν μια παλιά παράδοση μεταξύ των αυταρχικών ηγετών της Ρωσίας.

Στη δεκαετία του 1920, επί Σοβιετικής Ένωσης, τα πειράματα του Αλεξάντερ Μπογκντάνοφ με τις αναζωογονητικές μεταγγίσεις αίματος προσέλκυσαν την προσοχή του Κρεμλίνου. Ωστόσο, ο ίδιος πέθανε λόγω των θεραπειών που δοκίμαζε στον εαυτό του, σε ηλικία 55 ετών. Μια δεκαετία αργότερα, ο γιατρός Ολεξάντρ Μπογκομόλετς διοργάνωσε το πρώτο συνέδριο μακροζωίας στον κόσμο και κέρδισε τον έπαινο του Ιωσήφ Στάλιν για την έρευνά του, η οποία ανέφερε πως οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια. Και ο Μπογκομόλετς πέθανε στα 65 του.

Μάλιστα, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής των ανδρών στη Ρωσία σήμερα είναι περίπου 68 έτη, σε σύγκριση με τα 76 έτη που είναι στις ΗΠΑ και πάνω από 80 που είναι σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης.

Και ο θάνατος, σε αντίθεση με τις εκλογές, είναι κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει ακόμα το Κρεμλίνο, καταλήγει η WSJ.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

