Οι ψηφοφόροι της «γκρίζας ζώνης» θα κρίνουν την εκλογική μάχη

της Δώρας Αντωνίου

«Όταν οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με μια νέα στρατηγική “rebranding” και λένε τα ίδια πράγματα, ο κόσμος λέει: “Εντάξει, αλλά την προηγούμενη φορά που το δοκιμάσαμε, παραλίγο να χρεοκοπήσουμε”». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε ονομαστικά χθες στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν σαφές, όμως, ποιον εννοούσε, σε ποιον απέδωσε λαϊκισμό, ποιον «φωτογράφισε» ως υπαίτιο μιας παραλίγο χρεοκοπίας.

Χθες δημοσιεύθηκε η τρίτη κατά σειρά δημοσκόπηση, που φέρνει στη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία της ΕΛ.Α.Σ., το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και, εκ των πραγμάτων, η κυβέρνηση που κινείται πλήρως σε ρυθμούς προεκλογικούς, βάζει στο κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση τα πεπραγμένα του.

Στις δημοσκοπήσεις παραμένει υψηλό το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν αναποφάσιστοι. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της ALCO για το FLASH οι αναποφάσιστοι είναι 17,2%. Ένα ποσοστό ιδιαίτερα ψηλό. Η τελική επιλογή αυτών των ψηφοφόρων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Να επισφραγίσει την γενική τάση υπεροχής της Ν.Δ. ή να φέρει ανατροπές. Οι αναποφάσιστοι, και συνολικά η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων, που είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό και όσοι επιλέγουν να μην απαντήσουν ή λένε ότι ακόμα δεν γνωρίζουν, προσελκύει το ενδιαφέρον του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου.

Με δεδομένο ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά της Ν.Δ. είναι σημαντικά χαμηλότερα από την εκλογική επίδοση του 40,56% το 2023, και με δεδομένο ότι δεν καταγράφουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης άνοδο ποσοστών τέτοια που να δείχνει ότι οι ψηφοφόροι που έχουν φύγει από τη Ν.Δ. έχουν πάει κάπου αλλού, στην κυβερνητική πλειοψηφία πιστεύουν ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων τους του 2023 έχει κατευθυνθεί στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» και παραμένει εκεί.

Είναι δεδομένο ότι πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους περιμένουν να δουν πως θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο πριν καταλήξουν στην απόφασή τους. Σε σημαντικό βαθμό η αναμόρφωση του πολιτικού τοπίου έχει συντελεστεί. Τα δύο από τα τρία κόμματα που περιμέναμε να ιδρυθούν, ανακοινώθηκαν από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού. Μένει αδιευκρίνιστο αν θα προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς σε ανάλογη κίνηση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά και τη δημοσκοπική αποτύπωση της νέας πολιτικής πραγματικότητας, στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου διαμορφώνουν τη στρατηγική τους, που έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους να αποτρέψει την μετακίνηση ψηφοφόρων από την λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» προς τα νέα κόμματα. Ετσι, από την κυβέρνηση επιδιώκουν αφενός να αναδείξουν ότι υπάρχει προγραμματική ένδεια στα νέα κόμματα, ότι, δηλαδή απουσιάζει το σχέδιο για τη χώρα, μια συνεκτική πολιτική πρόταση απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης. Και απέναντι στον κ. Τσίπρα κεντρική παράμετρος είναι η υπενθύμιση της κυβερνητικής θητείας του. Αλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός από τους πολιτικούς αντιπάλους του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει κυβερνήσει. Οπότε, απέναντι σε αυτόν επιδιώκεται να αναδειχθεί το δίλημμα της «κυβερνησιμότητας» και της ευθύνης διαχείρισης της τύχης της χώρας σε μια κατά κοινή ομολογία απαιτητική συγκυρία. Ενα στοιχείο στο οποίο πιστεύουν ότι υπερτερεί σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.