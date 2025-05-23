Ο Τραμπ απειλεί την Apple με δασμούς 25% εάν δεν κατασκευάζει iPhones στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή από την Apple να κατασκευάσει τα iPhones της στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφορετικά θα αντιμετωπίσει δασμούς 25%.

«Έχω ενημερώσει προ πολλού τον Tim Cook της Apple ότι αναμένω ότι τα iPhones τους που θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες να κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ινδία ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ την Παρασκευή το πρωί στο Truth Social.

«Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η Apple θα πρέπει να πληρώνει τουλάχιστον 25% δασμούς στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή είπε ότι ήταν δυσαρεστημένος με τον Τιμ Κουκ (Tim Cook), τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, σχετικά με το σχέδιο της εταιρείας να κατασκευάσει iPhones που πρόκειται να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε νεόκτιστα εργοστάσια στην Ινδία.

«Είχα ένα μικρό πρόβλημα με τον Tim Cook», είπε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στο Κατάρ. «Του είπα, Tim, είσαι φίλος μου. Σου φέρθηκα πολύ καλά. Έρχεσαι με 500 δισεκατομμύρια δολάρια.Αλλά τώρα ακούω ότι χτίζεις στην Ινδία. Δεν θέλω να χτίζεις στην Ινδία.»

Ο Kουκ συναντήθηκε ξανά με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος της κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε το θέμα της συνάντησης.

Όπως αναφέρει το CNN, η Apple έχει από καιρό ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να κατασκευάσει iPhone στην Αμερική.

Το κόστος, η εκπαίδευση και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί

Η Apple έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην εκπαίδευση εκατομμυρίων ειδικευμένων μηχανικών στο εξωτερικό. Η Κίνα και η Ινδία, με τους τεράστιους πληθυσμούς τους, έχουν απλώς πιο εξειδικευμένους μηχανικούς από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες και κοστίζει στην Apple πολύ λιγότερο να πληρώσει αυτούς τους εργαζόμενους.

Ο Στιβ Τζομπς, ο εκλιπών διευθύνων σύμβουλος της Apple, έθιξε το θέμα κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Οκτώβριο του 2010 με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Ο ίδιος χαρακτήρισε το εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής «εμπόδιο» για την Apple, η οποία χρειαζόταν 30.000 βιομηχανικούς μηχανικούς για το εργοστάσιό της.

«Δεν μπορείς να βρεις τόσους πολλούς στην Αμερική για να προσλάβεις», είχε αναφέρει ο Τζομπς στον Ομπάμα, σύμφωνα με τον βιογράφο του, Γουόλτερ Άιζακσον. «Αν μπορείτε να εκπαιδεύσετε αυτούς τους μηχανικούς, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε περισσότερα εργοστάσια παραγωγής εδώ».

Σε μια συνέντευξη το 2012 με τους δημοσιογράφους τεχνολογίας Kara Swisher και Walt Mossberg, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Τζομπς. Όταν ρωτήθηκε αν θα ερχόταν ποτέ η μέρα που ένα προϊόν της Apple θα κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε: «Θέλουμε… και θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη δύναμή μας για αυτό».

Τα iPhone που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να κοστίζουν τριπλάσια τιμή από αυτή που ισχύει τώρα που είναι περίπου 1.000 δολάρια, επειδή θα έπρεπε να δημιουργηθεί το εξαιρετικά περίπλοκο οικοσύστημα παραγωγής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ασία, είπε τον περασμένο μήνα στο CNN, o Dan Ives, ο παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wedbush Securities.

Και σε μία τέτοια περίπτωση, θα κόστιζε στην Apple περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια και θα χρειαζόταν τρία χρόνια για να μεταφέρει μόνο το 10% της αλυσίδας εφοδιασμού της στις ΗΠΑ αρχικά, πρόσθεσε ο Ives.

