Τα εκτελεστικά διατάγματα που στοχεύουν στην επανεκκίνηση της πυρηνικής βιομηχανίας, διευκολύνοντας τη ρυθμιστική διαδικασία για τις εγκρίσεις νέων αντιδραστήρων και ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού καυσίμων, υπογράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιμέτωπος με την πρώτη αύξηση της ζήτησης ενέργειας εδώ και δύο δεκαετίες λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που υποσχέθηκε «γρήγορες και ασφαλείς» διαδικασίες, θέλει κυρίως να μην ξεπερνά τους 18 μήνες η εξέταση ενός αιτήματος για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού αντιδραστήρα. Σκοπεύει επίσης να μεταρρυθμίσει τη Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας και να αυξήσει την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η αδειοδότηση για αντιδραστήρες στις ΗΠΑ μπορεί να διαρκέσει κατά καιρούς και πάνω από μια δεκαετία, μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να δίνει προτεραιότητα στην πυρηνική ασφάλεια, αλλά η οποία αποθαρρύνει νέα έργα.

«Ήρθε ο καιρός των πυρηνικών» είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο.

«Με αυτές τις ενέργειες, ο Πρόεδρος Τραμπ λέει στον κόσμο ότι η Αμερική θα ξαναχτιστεί και η αμερικανική πυρηνική αναγέννηση μπορεί να ξεκινήσει», δήλωσε ο Μάικλ Κράτσιος, διευθυντής του Γραφείου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου.

Οι κινήσεις περιλαμβάνουν μια ουσιαστική αναμόρφωση της Επιτροπής Πυρηνικής Ρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει την εξέταση των επιπέδων στελέχωσης και την καθοδήγηση των υπουργείων Ενέργειας και Άμυνας να συνεργαστούν για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε ομοσπονδιακά εδάφη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι το Υπουργείο Άμυνας θα αναλάβει εξέχοντα ρόλο στην παραγγελία αντιδραστήρων και στην εγκατάστασή τους σε στρατιωτικές βάσεις.

Τα εκτελεστικά διατάγματα επιδιώκουν, επίσης, να αναζωογονήσουν την παραγωγή και τον εμπλουτισμό ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι περισσότερες από τις ενέργειες του Τραμπ έχουν επικεντρωθεί στην ενίσχυση των ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν, επίσης, την πυρηνική ενέργεια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει αυξανόμενη διακομματική υποστήριξη.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν την πυρηνική ενέργεια, επειδή οι σταθμοί δεν εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την πλανητική υπερθέρμανση, ακόμη και όταν οι περιβαλλοντολόγοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τα ραδιενεργά απόβλητα και την ασφάλεια των αντιδραστήρων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι ανησυχούν λιγότερο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, το υποστηρίζουν επειδή λένε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ.

Όπλα στη μονομαχία με την Κίνα

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, που ήταν παρών στην υπογραφή των διαταγμάτων, είπε ότι το διακύβευμα είναι «να παραχθεί αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να κερδίσουμε τη μονομαχία της τεχνητής νοημοσύνης με την Κίνα».

«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να δοκιμάσουμε και να αναπτύξουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες κατά την τρέχουσα θητεία» του προέδρου, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, ανέφερε νωρίτερα ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, έχοντας 94 αντιδραστήρες εν λειτουργία. Ωστόσο, η ηλικία τους αυξάνεται, καθώς σήμερα φτάνει κατά μέσο όρο τα 42 χρόνια.

Λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την πρόθεση ορισμένων χωρών να απανθρακοποιήσουν την οικονομία τους, η πυρηνική ενέργεια τραβά και πάλι το ενδιαφέρον, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Γαλλία, με 57 αντιδραστήρες, ανακοίνωσε το 2022 ένα νέο πρόγραμμα για την κατασκευή 6-14 καινούριων. Ο πρώτος αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος το 2038. Η Κίνα έχει επίσης 57 αντιδραστήρες εν λειτουργία και κατασκευάζει ήδη άλλους 27.

Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη «εξαγωγός» πυρηνικών αντιδραστήρων, αφού κατασκευάζει αυτήν τη χρονική περίοδο συνολικά 26, εκ των οποίων μόνο οι 6 βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος.

