Επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός άγνωστου μέχρι πρότινος είδους χταποδιού που βρέθηκε στα νησιά Γκαλαπάγκος - και είναι σίγουρο ότι θα τραβήξει τα βλέμματα.

Το πλάσμα, το οποίο διαθέτει μπλε σάρκα και μεγάλα μάτια, μπορεί να χωρέσει ανάμεσα στη βάση της παλάμης σας και την πρώτη άρθρωση του μέσου δακτύλου σας.

Το 2015, ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο ρομπότ κατέγραψε το μικρό, μπλε ζώο να κινείται στα ιζήματα περίπου 1.773 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Από το πλοίο που βρισκόταν από πάνω, ένα μέλος του πληρώματος παρομοίασε το πλάσμα με λούτρινο παιχνίδι. «Δεν είναι πολύ χαριτωμένο;» είπε ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο ακούγεται σε βίντεο που τεκμηριώνει την ανακάλυψη των ερευνητών.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστέρησαν την ερευνητική διαδικασία για το ζώο, παρόλο που ένα πλήρωμα στο ερευνητικό σκάφος E/V Nautilus το ανακάλυψε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσαρλς Ντάρβιν και τη Διεύθυνση του Εθνικού Πάρκου των Γκαλαπάγκος. Το χταπόδι δεν έφτασε στο Μουσείο Φιλντ στο Σικάγο μέχρι το 2022.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου στο περιοδικό Zootaxa, η Τζάνετ Βόιτ, επίτιμη επιμελήτρια ασπονδύλων στο Μουσείο Φιλντ, αναγνώρισε το χταπόδι ως ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος: το Microeledone galapagensis.

Η Βόιτ ήταν διστακτική να προχωρήσει σε εκτεταμένη ανατομή όταν άρχισε να μελετά το μικροσκοπικό ζώο. Το χταπόδι είχε διατηρηθεί σε φορμαλδεΰδη, η οποία σταματά την αποσύνθεση. Ωστόσο, επειδή το δείγμα είχε μεγάλα αυγά στις ωοθήκες του, η φορμαλδεΰδη δεν μπόρεσε να διεισδύσει πλήρως σε ολόκληρο το ζώο, αφήνοντας τη σάρκα του σχετικά ευαίσθητη.

«Αν κάνεις λάθος τομή ή σκίσεις κάτι, χάνεται για πάντα», δήλωσε η Βόιτ. «Το κόστος της εξόδου στη θάλασσα είναι απλά αστρονομικό, και οι πιθανότητες να βρούμε άλλο ένα και να το συλλέξουμε με επιτυχία δεν είναι μεγάλες». Μετά από διαβουλεύσεις με άλλους ειδικούς, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον πρόσφατα αποκτηθέντα αξονικό τομογράφο του Μουσείου Φιλντ για να δει καλύτερα την ανατομία του ζώου, διατηρώντας παράλληλα το δείγμα άθικτο.

Χιλιάδες εικόνες από ακτίνες Χ συντέθηκαν ψηφιακά για να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο (3D) μοντέλο, το οποίο επέτρεψε στη Βόιτ να προσδιορίσει τη θέση του ζώου στο φυλογενετικό δέντρο.

Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο χταπόδι

Τα χταπόδια είναι μαγευτικά πλάσματα, δήλωσε ο Τζιμ Μπάρι, ανώτερος επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ερευνών του Ενυδρείου του Μοντερέι Μπέι στην Καλιφόρνια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Είναι τόσο διαφορετικά από τους περισσότερους άλλους οργανισμούς», δήλωσε ο Μπάρι. «Το νευρικό σύστημα των χταποδιών είναι πιο περίπλοκο από οποιοδήποτε ασπόνδυλο ζώο στη Γη, οπότε ίσως γι' αυτό είναι ικανά να αποδίδουν με τρόπους ή να έχουν συμπεριφορές που μας αιχμαλωτίζουν τόσο πολύ».

Υπάρχουν περισσότερα από 300 είδη με ποικίλα μεγέθη, σχήματα και χρώματα.

«Όταν σκέφτεστε ένα χταπόδι, σκέφτεστε ένα ζώο με μακριά πλοκάμια», δήλωσε η Βόιτ. «Όχι αυτό το πράγμα».

Η Βόιτ αναγνώρισε το χταπόδι ως μέλος του γένους Microeledone, το οποίο έχει μόνο ένα άλλο είδος: το Microeledone mangoldi.

Και τα δύο προέρχονται από την οικογένεια χταποδιών Megaleledonidae. Το M. mangoldi περιγράφηκε για πρώτη φορά το 2004, μετά την ανακάλυψή του στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Το M. galapagensis μοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά με το συγγενικό του είδος, όπως λείο δέρμα, μεγάλα χωνοειδή όργανα, έλλειψη χρωστικής στην περιοχή του μανδύα (ο μεγάλος σάκος πίσω από το κεφάλι), καθώς και παρόμοιο αριθμό βεντουζών στα πλοκάμια και βραγχιακών ελασμάτων. Τα βραγχιακά ελάσματα είναι λεπτές πλάκες ιστού μέσα στα βράγχια που επιτρέπουν στους οργανισμούς να προσλαμβάνουν περισσότερο οξυγόνο.

Ωστόσο, αυτό το είδος διαφοροποιείται από το χρώμα στην εσωτερική επένδυση των επάνω ή πίσω τοιχωμάτων του μανδύα του, ενώ το M. mangoldi έχει χρώμα στα θηκάρια που καλύπτουν τα ίδια τα όργανα.

Η Βόιτ σημείωσε ότι η ικανότητα αυτών των ειδών να κρύβουν τη βιοφωταυγή λεία που έχουν καταπιεί μπορεί να αποτελεί παράδειγμα συγκλίνουσας προσαρμογής -ή της ανεξάρτητης ανάπτυξης παρόμοιων χαρακτηριστικών- υποδηλώνοντας ότι «ακολούθησαν ξεχωριστά μονοπάτια προς τη βαθιά θάλασσα».

Το γεγονός ότι το M. galapagensis στα Γκαλαπάγκος φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένο με το M. mangoldi, που βρίσκεται στη Νέα Καληδονία, «μου λέει ότι ο κοινός πρόγονός τους πρέπει να προερχόταν από κάπου ενδιάμεσα», δήλωσε η Βόιτ. «Υπάρχει λοιπόν ένας κοινός σύνδεσμος, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περισσότερα ζώα να παρουσιάζουν αυτή τη σύνδεση».

Η σημασία των νέων ειδών που ανακαλύπτονται

Αυτή η ανακάλυψη και η συνεχής αναζήτηση για νέα είδη για την επιστήμη επέτρεψαν στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τον πυθμένα της θάλασσας, από τον οποίο οι εξερευνητές έχουν δει λιγότερο από το 0,001%, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

«Απλά δεν γνωρίζουμε αρκετά για τη βιοποικιλότητα της βαθιάς θάλασσας γενικά», δήλωσε ο Μπάρι, «έτσι, καθώς ανακαλύψεις σαν αυτή συνεχίζουν να προκύπτουν σε κάθε κατάδυση, μπορεί να δείτε κάτι νέο που δεν έχει ξαναδεί κανείς ποτέ».

Τα νησιά Γκαλαπάγκος, λίγο έξω από τις ακτές του Ισημερινού, είναι γνωστά ως το μοναδικό σπίτι για περισσότερα από 1.000 είδη φυτών και ζώων. Με περισσότερο από το 20% της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή να βρίσκεται αποκλειστικά εκεί, τα νησιά έχουν μερικά από τα υψηλότερα επίπεδα ενδημισμού -δηλαδή ειδών που ζουν μόνο σε μία γεωγραφική τοποθεσία. Ο πυθμένας του ωκεανού παρουσιάζει παρομοίως υψηλά ποσοστά ενδημισμού- διαθέτει μεγάλες επίπεδες πεδιάδες, βαθιές κοιλάδες και οροσειρές, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή βιοποικιλότητα.

«Τα Γκαλαπάγκος είναι πολύ ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιοποικιλότητά τους και τις φυσικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, καθώς και τις βιολογικές διεργασίες που έχουν οδηγήσει σε ένα πολύ μοναδικό σύνολο ειδών που βρίσκονται εκεί», δήλωσε ο Μπάρι, «αλλά αυτές οι ίδιες διεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεντρώσεις ζώων στη βαθιά θάλασσα για τις οποίες ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά».

Η εξερεύνηση της βαθιάς θάλασσας είναι σημαντική επειδή ενισχύει την κατανόηση των επιστημόνων για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη μας και παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτόμαστε, όπως η ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και η ρύθμιση του κλίματος. Όμως ο πυθμένας της θάλασσας δεν είναι απρόσβλητος από τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη στην ξηρά, σύμφωνα με τον Μπάρι.

«Η κλιματική αλλαγή διεισδύει στη βαθιά θάλασσα», δήλωσε ο Μπάρι. «Αυτό αλλάζει ορισμένα από τα συστήματα και τα οικοσυστήματα στη βαθιά θάλασσα, προτού καν μάθουμε πραγματικά τι υπάρχει εκεί».

Ο Μπάρι πιστώνει στους ταξινομικούς επιστήμονες, όπως η Βόιτ, οι οποίοι συνεχίζουν να περιγράφουν νεοανακαλυφθέντα είδη ζώων σε όλη τη βαθιά θάλασσα, το γεγονός ότι προλαβαίνουν τον «όγκο των άγνωστων ειδών που εκκρεμούν» και παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στο κοινό.

«Άλλαξε τον τρόπο που μας επιτρέπει, ελπίζουμε, να έχουμε μια καλύτερη ιδέα για την εξέλιξη των ζώων της βαθιάς θάλασσας», δήλωσε η Βόιτ για την ανακάλυψη του M. galapagensis, «και μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με ποιους μοιραζόμαστε τον πλανήτη».

Πηγή: skai.gr

