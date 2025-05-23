Ξεκίνησαν να εκδηλώνονται οι πρώτες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει δασμούς 50% στα εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα από την 1η Ιουνίου, μία προειδοποίηση που προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας.

«Οι εμπορικές συγκρούσεις δεν έχουν νικητές. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξει σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε.

Οι δασμοί βλάπτουν εξίσου τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ. Χρειαζόμαστε περισσότερο εμπόριο, όχι λιγότερο. Βρισκόμαστε σε εντατική επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, σημείωσε η Ράιχε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στο εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοήθησε κανέναν και ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας μαζί με τον Ινδό ομόλογό του στο Βερολίνο, ο Βάντεφουλ δήλωσε επίσης ότι η Γερμανία ελπίζει ότι η ΕΕ να καταλήξει σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία μέχρι το τέλος του έτους.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ, επεσήμανε ότι αναμένει μια ήρεμη και σθεναρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανακοίνωση πιθανών νέων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ.

Ο Σχόοφ δήλωσε ότι η απάντηση στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, όπως είπε, πιθανότατα θα θεωρήσει την κίνηση αυτή ως μέρος των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων.

Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δηλώνει ότι ελπίζει ότι η ΕΕ θα μπορέσει να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία μαζί μας, «στόχος μας παραμείνουν μηδενικοί οι δασμοί».

O Γάλλος υπουργός Λοράν Σεν-Μαρτέν, ανέφερε ότι οι νέες απειλές για αυξήσεις δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν βοηθούν καθόλου κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Διατηρούμε την ίδια στάση: αποκλιμάκωση, αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.

Πηγή: skai.gr

