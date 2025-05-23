Σίντι Κρόφορντ: Αποκάλυψε οδυνηρή οικογενειακή απώλεια

Η Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ​​ότι αυτή και η οικογένειά της υπέστησαν μια οδυνηρή οικογενειακή απώλεια, καθώς πέθανε ο αγαπημένος τους σκύλος.

Η 59χρονη καλλονή μοιράστηκε τα θλιβερά νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Παρασκευής, δημοσιεύοντας γλυκύτατες φωτογραφίες του σκύλου, που ήταν αγαπημένο μέλος της οικογένειάς της για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σε έναν τρυφερό επικήδειο λόγο για το αξιολάτρευτο σκυλάκι το σούπερ μόντελ έγραψε για το πώς ξεπέρασε τον φόβο της για τα σκυλιά για χάρη των παιδιών της, αφού σκυλιά είχαν δαγκώσει την ίδια όταν ήταν μικρή.

«Χθες έπρεπε να αποχαιρετήσουμε την κορούλα μας, τη Widget».

Περιγράφοντας το ζωηρό σκυλάκι, έγραψε: «Ήταν κουτάβι για 17 χρόνια και θα μας λείψει. Ας ελπίσουμε ότι τρώει ατελείωτα σνακ με την "αδερφή" της, τη Sugar, κάπου στον παράδεισο των σκύλων».

«Αφού απέκτησα παιδιά, ήξερα ότι δεν ήθελα να τους μεταδώσω τον φόβο μου για τα σκυλιά, οπότε αποκτήσαμε δύο μικρά σκυλιά - που δεν ήταν και πολύ τρομακτικά ;)», είπε στους 8,2 εκατομμύρια ακολούθους της.

«Αυτό που δεν ήξερα ήταν πόσο διασκεδαστικό ήταν να έχω μικρούς τετράποδους φίλους να προσθέτουν στην οικογενειακή ζωή», τόνισε.

«Μου άρεσε να βλέπω τα παιδιά μου να κυνηγούν τα σκυλιά μας ή να τα ντύνουν ή απλώς να αγκαλιάζονται μαζί στον καναπέ». Και καθώς τα παιδιά μου μεγάλωναν, όπως και τα σκυλιά μας, η φιλική τους παρουσία συνέχιζε να φέρνει χαρά στη ζωή μας».

