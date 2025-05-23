Λογαριασμός
«Έπρεπε να πούμε αντίο»: Η Σίντι Κρόφορντ συγκινεί, αποκαλύπτοντας την απώλεια ενός μέλους της οικογένειάς της

Η 59χρονη καλλονή μοιράστηκε τα θλιβερά νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Παρασκευής, δημοσιεύοντας γλυκύτατες φωτογραφίες του σκύλου της

Σίντι Κρόφορντ: Αποκάλυψε οδυνηρή οικογενειακή απώλεια

Η Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ​​ότι αυτή και η οικογένειά της υπέστησαν μια οδυνηρή οικογενειακή απώλεια, καθώς πέθανε ο αγαπημένος τους σκύλος.

Η 59χρονη καλλονή μοιράστηκε τα θλιβερά νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Παρασκευής, δημοσιεύοντας γλυκύτατες φωτογραφίες του σκύλου, που ήταν αγαπημένο μέλος της οικογένειάς της για σχεδόν δύο δεκαετίες.

In her eulogy on social media, the supermodel, 59, revealed Widget had helped her overcome her fear of dogs. 'What I didn¿t know was how much fun having little furry friends adds to family life,' she said

Σε έναν τρυφερό επικήδειο λόγο για το αξιολάτρευτο σκυλάκι το σούπερ μόντελ έγραψε για το πώς ξεπέρασε τον φόβο της για τα σκυλιά για χάρη των παιδιών της, αφού σκυλιά είχαν δαγκώσει την ίδια  όταν ήταν μικρή. 

«Χθες έπρεπε να αποχαιρετήσουμε την κορούλα μας, τη Widget».

Περιγράφοντας το ζωηρό σκυλάκι, έγραψε: «Ήταν κουτάβι για 17 χρόνια και θα μας λείψει. Ας ελπίσουμε ότι τρώει ατελείωτα σνακ με την "αδερφή" της, τη Sugar, κάπου στον παράδεισο των σκύλων».

Cindy Crawford revealed the news that she and her family had suffered a devastating loss. 'We had to say goodbye to our little girl Widget yesterday,' she wrote on social media Friday

«Αφού απέκτησα παιδιά, ήξερα ότι δεν ήθελα να τους μεταδώσω τον φόβο μου για τα σκυλιά, οπότε αποκτήσαμε δύο μικρά σκυλιά - που δεν ήταν και πολύ τρομακτικά ;)», είπε στους 8,2 εκατομμύρια ακολούθους της.

«Αυτό που δεν ήξερα ήταν πόσο διασκεδαστικό ήταν να έχω μικρούς τετράποδους φίλους να προσθέτουν στην οικογενειακή ζωή», τόνισε. 

«Μου άρεσε να βλέπω τα παιδιά μου να κυνηγούν τα σκυλιά μας ή να τα ντύνουν ή απλώς να αγκαλιάζονται μαζί στον καναπέ». Και καθώς τα παιδιά μου μεγάλωναν, όπως και τα σκυλιά μας, η φιλική τους παρουσία συνέχιζε να φέρνει χαρά στη ζωή μας».

'I loved watching my kids chase our dogs around or dress them up or just cuddle up together on the couch,' the Meaningful Beauty founder wrote sharing this sweet picture

'She was a puppy for 17 years and we will miss her. Hopefully she is eating endless snacks with her ¿sister¿ Sugar somewhere in doggy heaven,' the supermodel said in her fond farewell

Crawford's son, Presley Gerber, 25, also shared his loss in his Instagram Stories

The model shared a photo of himself and Widget from their youth, and Gerber seemed happy to have 'two blondes in the fam'

Πηγή: skai.gr

