Ανοίγει εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ ο Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 50% από την 1η Ιουνίου - «Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι συνιστά την επιβολή δασμών 50% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου, λέγοντας ότι η ΕΕ ήταν δύσκολη στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΕΜΠΟΡΙΟ, ήταν πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social. «Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά!»

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι περισσότερες χώρες διαπραγματεύονται με «καλή πίστη» έκτος της ΕΕ.

Ειδικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό να επωφεληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΕΜΠΟΡΙΟ, ήταν πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις. Τα ισχυρά εμπορικά εμπόδια, οι φόροι, οι γελοίες εταιρικές κυρώσεις, οι νομισματικές χειραγωγήσεις, οι άδικες και αδικαιολόγητες αγωγές κατά αμερικανικών εταιρειών και πολλά άλλα, έχουν οδηγήσει σε εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ άνω των 250.000.000 δολαρίων ετησίως, αριθμός που είναι εντελώς απαράδεκτος. Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά! Ως εκ τούτου, προτείνω έναν άμεσο δασμό 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2025. Δεν θα υπάρχει δασμός εάν το προϊόν κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν απώλειες άνω του 2%.

Πηγή: skai.gr

