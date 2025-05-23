Μπέσεντ: Η απειλή δασμών του Τραμπ «μπορεί να ανάψει φωτιές στην ΕΕ» 

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ διεμήνυσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πιστεύει ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για το εμπόριο είναι «επαρκούς ποιότητας» και ότι ελπίζει ότι η απειλή δασμών 50% από την 1η Ιουνίου θα «ανάψει φωτιές στην ΕΕ» δίνοντας της κίνητρο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News Channel ότι πολλοί άλλοι κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ διαπραγματεύονται καλή τη πίστει, με εξαίρεση την ΕΕ.

«Νομίζω ότι αυτό οφείλεται απλώς στον ρυθμό της ΕΕ» τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

«Η ΕΕ έχει πρόβλημα συλλογικής δράσης... είναι 27 χώρες, αλλά εκπροσωπούνται από 1 ομάδα στις Βρυξέλλες. Οι υποκείμενες χώρες δεν γνωρίζουν καν τι διαπραγματεύεται η ΕΕ εκ μέρους τους».

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι συνιστά την επιβολή δασμών 50% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου, λέγοντας ότι η ΕΕ ήταν δύσκολη στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.