ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη

Της Έλενας Γαλάρη

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και οι 12 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και οι δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

