Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των δασμών στην Κίνα άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ερωτηθείς σχετικά δεν απέκλεισε μία τέτοια κίνηση, αναφέροντας, μάλιστα, χαρακτηριστικά «Είναι ήδη στο 145%, άρα ξέρουμε ότι θα πέσουν».

Ο Τραμπ κατά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνία με τη Βρετανία, επισήμανε μάλιστα ότι αναμένει οι συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών το Σαββατοκύριακο να εξελιχθεί σε φιλικό επίπεδο, ενώ ανέφερε ότι είναι πιθανή μία συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σύντομα.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να υπάρξουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το εμπόριο μέσα στο Σαββατοκύριακο και τόνισε ότι οι δασμοί δεν μπορούν να αυξηθούν περισσότερο από το 145%.

«Δεν μπορείς να πας πιο πάνω. Είναι ήδη στο 145%, άρα ξέρουμε ότι θα πέσουν», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ φιλική συνάντηση. Ανυπομονούν να το κάνουν με έναν κομψό τρόπο».

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο βασικός δασμός ύψους 10% που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του σχεδόν σε όλες τις χώρες παραμένει σε ισχύ, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της πρώτης διμερούς εμπορικής συμφωνίας της κυβέρνησής του την ίδια ημέρα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί το 10% χαμηλό ποσοστό για δασμούς και πρόσθεσε ότι αυτό έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να διορθώσει «καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές του παρελθόντος».

