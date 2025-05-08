Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη επίσημα τη συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας για τους δασμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει στο Οβάλ Γραφείο. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, είναι στη γραμμή από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τραμπ δηλώνει ενθουσιασμένος που ανακοινώνει μια σημαντική εμπορική συμφωνία με έναν από τους «πιο αγαπημένους συμμάχους» των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει την «αμοιβαιότητα και τη δικαιοσύνη» που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για το διεθνές εμπόριο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού βοείου κρέατος, της αιθανόλης και άλλων γεωργικών προϊόντων, ανακοίνωσε ο Τραμπ.

«Θα επιταχύνουν (σ.σ η Βρετανία) επίσης τη διαδικασία για τα αμερικανικά προϊόντα μέσω της τελωνειακής τους διαδικασίας, έτσι ώστε οι εξαγωγές μας να περνούν από μια πολύ, πολύ γρήγορη διαδικασία έγκρισης και να μην υπάρχει γραφειοκρατία», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο χάλυβας είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη συμφωνία που θα κάνει και τις δύο χώρες ισχυρότερες, είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία στο Οβάλ Γραφείο. Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι είναι μια «φανταστική, ιστορική μέρα»

«Στο τέλος της ημέρας, (η συμφωνία) καταλήγει στην οικονομική ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε την ανακοίνωση της συμφωνίας «φανταστική, ιστορική μέρα» στις πρώτες του δηλώσεις. Είπε ότι είναι «ένας πραγματικός φόρος τιμής στην κοινή στενή αγλλοαμερικανική συνεργασία μας».

Στη συνέχεια, εκθείασε την διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ, η οποία, όπως είπε έκανε «απίστευτη δουλειά».

Πηγή: skai.gr

