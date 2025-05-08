Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε δημοσίευμα της εφημερίδας Welt, σύμφωνα με το οποίο ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επρόκειτο να κηρύξει «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στο μεταναστευτικό.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Καγκελάριος Μερτς δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια.

Δημοσίευμα της WELT ανέφερε ότι ο Γερμανός Καγκελάριος κήρυξε «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στο μεταναστευτικό και ότι η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να ενεργοποιήσει το Άρθρο 72 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνέπεια αυτής της απόφασης θα ήταν η παύση εφαρμογής του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος καθορίζει ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήματος ασύλου. Αυτό θα επέτρεπε στη Γερμανία να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους και να προχωρήσει σε επιστροφές αιτούντων άσυλο σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Μάλιστα, η Welt μετέδωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη τους πρέσβεις των γειτονικών χωρών.

Όπως αποκαλύπτει η Welt, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) υπέγραψε την Τετάρτη απόφαση που επιτρέπει την άμεση απόρριψη αιτούντων άσυλο στα σύνορα, κίνηση που αποτελεί ριζική μεταστροφή της πολιτικής που είχε υιοθετήσει η Γερμανία το 2015, επιτρέποντας την είσοδο μεταναστών από ασφαλείς τρίτες χώρες εάν υπέβαλαν αίτηση ασύλου.

Στο σχετικό έγγραφο προς την Ομοσπονδιακή Αστυνομία αναφέρεται ρητά ότι η είσοδος «μπορεί να απαγορευτεί» σε όσους προσπαθούν να εισέλθουν από ασφαλές κράτος-μέλος, ενώ διευκρινίζεται ότι για έγκυες γυναίκες προβλέπονται εξαιρέσεις.

