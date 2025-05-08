Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ έλαβε τηλεφώνημα σήμερα από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη νότια Ασία καθώς είναι προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε την ανάγκη οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Ινδία, να εργαστούν στενά για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν.

Κατά την τηλεφωνική αυτή συνομιλία, ο πρωθυπουργός Σαρίφ επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Πακιστάν να προασπίσει "την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα με κάθε κόστος".

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της πακιστανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η χώρα παραμένει αποφασισμένη να προστατέψει τις ζωές αμάχων και την ηρεμία στην περιοχή.

Δήλωσε επίσης ότι αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ινδικού στρατού παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Πακιστάν διασχίζοντας τα διεθνή σύνορα σε πολλές περιοχές, και ότι οι πακιστανικές ενοπλες δυνάμεις αντιμετώπισαν 75-80 ινδικά μαχητικά αεροσκάφη και κατέρριψαν πέντε αεροσκάφη.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε ότι 29 ινδικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

