Έχουν συλληφθεί 9 άτομα λόγω της φωτιάς στην Τουρκία, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Προσέθεσε ότι στους 76 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο, καθώς σκοτείνιασε.

Υπενθυμίζεται ότι πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Αναλυτικότερα, ανέφερε

«Εδώ εντοπίστηκαν 52 σοροί υπό τον συντονισμό της επαρχιακής διεύθυνσης υγείας. Οι σοροί 45 νεκρών πολιτών παραδόθηκαν στις οικογένειές τους. Δεν μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε τους άλλους. Στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο πραγματοποιούνται μελέτες ταυτότητας και ανίχνευσης DNA. Οι σοροί θα παραδοθούν στις οικογένειές τους, αφού ολοκληρωθούν γρήγορα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας ενημέρωσε. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Bolu και 5 γενικοί εισαγγελείς και εμπειρογνώμονες εργάζονται για την αιτία της πυρκαγιάς, την αμέλεια και το σφάλμα. Λόγω του συμβάντος συνελήφθησαν 9 άτομα. Θα ολοκληρώσουμε αυτήν τη διοικητική έρευνα εντός 10 ημερών το πολύ. Ήρθαν οι αρχιεπιθεωρητές μας. Η όλη λειτουργία από την πρώτη μέρα αυτού του ξενοδοχείου μέχρι σήμερα εξετάζεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Να ξέρετε ότι όποια ελαττώματα ή παραλείψεις υπάρχουν σχετικά με τη νόμιμη διαδικασία θα αποκαλυφθούν στο τέλος της διοικητικής έρευνας και θα τα μοιραστούμε με το αγαπημένο μας έθνος, όπως δήλωσε ο αξιότιμος Πρόεδρός μας. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους. 85 εκατομμύρια από εμάς είναι με ραγισμένες καρδιές. Είμαστε σε πένθος, αλλά να ξέρετε ότι όποιος ευθύνεται για την πρόκληση αυτού του πόνου δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη που αποφασίζει για λογαριασμό του τουρκικού έθνους.

Αύριο, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων AFAD μας θα κάνουν τις τελικές τους σαρώσεις. Σκοτείνιασε. Οι εργασίες αυτές γίνονται ασταμάτητα από χθες το βράδυ. Θα ήθελα να δηλώσω ότι ο Κυβερνήτης μας στο Bolu, ο Γενικός Εισαγγελέας του Bolu, όλοι οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί στο Bolu, άνθρωποι και υπάλληλοι από γειτονικές επαρχίες και το AFAD εργάζονται με μεγάλη εμπειρία, υπομονή και επιμονή. Ευχαριστώ τον καθένα από αυτούς».

Τι απαντά το ξενοδοχείο

Μετά τη φονική πυρκαγιά στο Grand Kartal Hotel στην Τουρκία, ένα από τα γνωστά ξενοδοχεία του χιονοδρομικού κέντρου Kartalkaya στο Bolu, η διεύθυνση του ξενοδοχείου έκανε δήλωση στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δήλωση περιελάμβανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Βρισκόμαστε σε πένθος λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο μας. Ευχόμαστε το έλεος του Θεού στους καλεσμένους και τα μέλη της ομάδας μας που έχασαν τη ζωή τους, συλλυπητήρια και υπομονή στους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας.

Αυτό το τραγικό γεγονός μας έχει συγκλονίσει όλους τόσο βαθιά που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, καθώς στο ξενοδοχείο βρίσκονταν και μέλη της οικογένειάς μας, παιδιά, εγγόνια, φίλοι και συνάδελφοι, βιώσαμε και βιώνουμε αυτόν τον πόνο πιο έντονα.

Συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Λυπούμαστε πολύ για τις απώλειες που βιώσαμε και θέλουμε να γνωρίζετε ότι μοιραζόμαστε ολόψυχα αυτόν τον πόνο».

Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα νωρίτερα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Grand Kartal, συνελήφθησαν και κρατούνται μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά στο 12όροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χλμ από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται άνθρωποι να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια: «Δεν μπορούμε να κατέβουμε», «πώς θα κατέβουμε, βοηθήστε μας». «Πού είναι η πυροσβεστική! Σώστε μας! Βοηθήστε μας».

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έγιναν άμεσα σαφής, αλλά οι αρχές θα τη διερευνήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Γερλίκαγια προσθέτοντας ότι η φωτιά ξέσπασε στον όροφο του εστιατορίου. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν 234 επισκέπτες.

Bolu Kartalkaya’da büyük otel yangını. Ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferberlik ilan etmiş durumda. pic.twitter.com/Lche5el3ww — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) January 21, 2025

Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα.

Την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο υπήρχαν 237 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τον νομάρχη Μπόλου, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν φαίνεται ότι η φωτιά κατέκλυσε γρήγορα το ξενοδοχείο και το κατέστρεψε ολοσχερώς. Στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς συνέβαλε το γεγονός ότι το κτήριο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το ξενοδοχείο δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός. Οι αρχικές πληροφορίες ότι δεν διέθετε ούτε εξωτερικές σκάλες διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαψεύστηκαν από τον υπουργό Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός στο Καρτάλκαγια, το οποίο είναι ένα από τα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Ο κοντινότερος σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας και 15 λεπτών.

Ερντογαν: Θα αποδοθούν ευθύνες

Ότι θα αποδοθούν ευθύνες για την πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μίλησε στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του AK Party στην Άγκυρα.

Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι «δυστυχώς, λάβαμε πολύ θλιβερά νέα σήμερα το πρωί. Είχαμε αδέρφια που πέθαναν και τραυματίστηκαν. Εύχομαι το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στείλαμε τους υπουργούς μας στο Bolu για να πραγματοποιήσουν και να συντονίσουν τις απαραίτητες εργασίες από την Κυβέρνηση του Μπολού και την Προεδρία της AFAD έχουν ξεκινήσει τακτικές προσπάθειες κατάσβεσης και έχει ξεκινήσει διοικητική και δικαστική έρευνα σχετικά με την αιτία, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που βρίσκονται από πίσω».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Διευκρίνισε, επίσης, ότι έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό έξι εισαγγελείς, δύο επιθεωρητές της Δημόσιας Διοίκησης, τέσσερις επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας και μια πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Επί τόπου επίσης έσπευσαν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης.

«Σε πρώτο στάδιο, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου συνέβη η τραγωδία. Το λέω αυτό ξεκάθαρα και απερίφραστα μια για πάντα: Αυτοί που έγιναν αιτία για μια τέτοια καταστροφή, όσοι έδειξαν αμέλεια και υπαιτιότητα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ακόμη, ο Ερντογάν ανακοίνωσε εικοσιτετράωρο εθνικό πένθος.

Τα συλλυπητήρια του Έλληνα πρωθυπουργού

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2025

