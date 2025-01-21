Το Ocean Viking διέσωσε 85 μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης

Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που ναυλώνει η γαλλική, μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη 85 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρεις εγκύους και τρία βρέφη, που επέβαιναν σε ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό, στα ανοιχτά της Λιβύης.

Το ένα τρίτο από τους 85 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη είναι ανήλικοι. Όλοι τους επέβαιναν σε μια φουσκωτή λέμβο που «έμπαζε νερό και κινδύνευε να βυθιστεί λόγω του βάρους», ανέφερε η οργάνωση.

Οι ομάδες της SOS Méditerranée ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι άνθρωποι αυτοί από το αεροσκάφος Eagle 1 της Frontex που τους εντόπισε.

Οι ιταλικές αρχές όρισαν ως λιμάνι αποβίβασης των μεταναστών τη Γένοβα, που απέχει τέσσερις ημέρες από το σημείο της διάσωσης. «Από το 2022, με αυτήν την πολιτική των απομακρυσμένων λιμένων χάσαμε 171 ημέρες διάσωσης, ημέρες που θα μπορούσαμε να τις έχουμε αφιερώσει στο να βοηθήσουμε ανθρώπους που κινδύνευαν» σημείωσε η οργάνωση, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη πρακτική» της ιταλικής κυβέρνησης» που είναι «αντίθετη με το ναυτικό δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

