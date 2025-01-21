Ότι θα αποδοθούν ευθύνες για την πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μίλησε στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του AK Party στην Άγκυρα.

Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι «δυστυχώς, λάβαμε πολύ θλιβερά νέα σήμερα το πρωί. Είχαμε αδέρφια που πέθαναν και τραυματίστηκαν. Εύχομαι το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στείλαμε τους υπουργούς μας στο Bolu για να πραγματοποιήσουν και να συντονίσουν τις απαραίτητες εργασίες από την Κυβέρνηση του Μπολού και την Προεδρία της AFAD έχουν ξεκινήσει τακτικές προσπάθειες κατάσβεσης και έχει ξεκινήσει διοικητική και δικαστική έρευνα σχετικά με την αιτία, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που βρίσκονται από πίσω».

Υπενθυμίζεται ότι 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 51 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά, ενώ έχουν λάβει χώρα 4 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και αυτή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ημέρα εθνικού πένθους

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Προεδρικού Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες και έκανε δηλώσεις.

«Σε πρώτο στάδιο, τέθηκαν υπό κράτηση 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου σημειώθηκε η καταστροφή. Με κάθε τρόπο, όσοι προκάλεσαν μια τέτοια καταστροφή, όσοι ήταν αμελείς και υπαίτιοι, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Τα λόγια είναι ανεπαρκή για να περιγράψουν την επίδραση της φωτιάς στην καρδιά μας. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες μας, ιδιαίτερα εκείνοι που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, βρίσκονται σε βαθιά θλίψη και πόνο. Για να μοιραστούμε τον πόνο αυτών των αδελφών μας, έχει κηρυχτεί ημέρα εθνικού πένθους. Εύχομαι το έλεος του Θεού στους εκλιπόντες συμπολίτες μας και υπομονή στους οικείους τους».

Πηγή: skai.gr

