Η πρώην όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς δείχνει τα κομμένα της δάχτυλα

Η μητέρα της Έμιλυ που αφέθηκε ελεύθερη την Κυριακή κατά το πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ανέβασε φωτογραφία της κόρης της χωρίς τον επίδεσμο που κάλυπτε το χέρι της

Όμηροι

Η Μάντι Νταμάρι, της οποίας η κόρη Έμιλυ ήταν μία από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν την Κυριακή από τη Χαμάς, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία των δύο τους, δείχνοντας το χέρι της Έμιλυ χωρίς επίδεσμο αφού έχασε δύο δάχτυλα όταν πυροβολήθηκε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Σας ευχαριστούμε όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο που υποστήριξαν την εκστρατεία για να φέρουμε την Έμιλυ στο σπίτι και για όλα τα μηνύματά σας εδώ στο X. Είστε καταπληκτικοί και σας αγαπάμε όλους», έγραψε στο Twitter η Βρετανοϊσραηλινή υπήκοος.
 

