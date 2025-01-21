Η πρώην όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς δείχνει τα κομμένα της δάχτυλα

Η Μάντι Νταμάρι, της οποίας η κόρη Έμιλυ ήταν μία από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν την Κυριακή από τη Χαμάς, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία των δύο τους, δείχνοντας το χέρι της Έμιλυ χωρίς επίδεσμο αφού έχασε δύο δάχτυλα όταν πυροβολήθηκε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Σας ευχαριστούμε όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο που υποστήριξαν την εκστρατεία για να φέρουμε την Έμιλυ στο σπίτι και για όλα τα μηνύματά σας εδώ στο X. Είστε καταπληκτικοί και σας αγαπάμε όλους», έγραψε στο Twitter η Βρετανοϊσραηλινή υπήκοος.



Thank you to everyone in the UK and around the world who supported the campaign to bring Emily home, and for all your messages here on X. You are amazing and we love you all 🤟



94 hostages still need us🎗️💛 pic.twitter.com/nuRVj6n8tt — Mandy Damari 🎗🤟 (@DamariMandy) January 21, 2025

Πηγή: skai.gr

