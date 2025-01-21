Είκοσι Αιθίοπες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ναυάγησε στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το σκάφος, που είχε αποπλεύσει από το Τζιμπουτί, μετέφερε 34 Αιθίοπες μετανάστες, τον Υεμενίτη κυβερνήτη και τον βοηθό του. Βυθίστηκε το Σάββατο στα ανοιχτά της Ταέζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, λόγω των σφοδρών ανέμων.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, τα θύματα είναι εννέα γυναίκες και έντεκα άνδρες.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα και προσπαθούν να φτάσουν στις πλούσιες χώρες του Κόλπου, για να γλιτώσουν από τους πολέμους, τις φυσικές καταστροφές ή τη φτώχεια. Ο ΔΟΜ κατέγραψε περισσότερες από 60.000 αφίξεις μεταναστών στην Υεμένη το 2024 και τουλάχιστον 97.200 το 2023.

Όσοι καταφέρνουν και φτάνουν στην Υεμένη συχνά αντιμετωπίζουν πολλές απειλές για την ασφάλειά τους σε αυτήν, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου όπου εδώ και μια δεκαετία έχει ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Οι περισσότεροι επιδιώκουν να πάνε στη Σαουδική Αραβία ή σε άλλες αραβικές χώρες της περιοχής, όπου βρίσκουν δουλειά ως εργάτες ή υπηρέτες.

Αυτή η νέα τραγωδία «αποτελεί υπενθύμιση για τις επικίνδυνες συνθήκες που βιώνουν οι μετανάστες στην αναζήτησή τους για λίγη ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή», είπε ο Αμπντουσατόρ Εσόεφ, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

