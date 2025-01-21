Μητσοτάκης για τραγωδία στην Τουρκία: Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την τραγική απώλεια τουλάχιστον 66 ανθρώπων μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Ειδικότερα με ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου γύρω στις 3:30 π.μ. (0030 GMT) την Τρίτη και οι πυροσβέστες εργάζονται ακόμη για την κατάσβεσή της, δήλωσε στο TRT ο κυβερνήτης του Μπόλου Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

