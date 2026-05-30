Rosatom: Ουκρανικό drone έπληξε τις εγκαταστάσεις στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανικό drone φέρεται να έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Rosatom.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ουκρανικό drone δεν προκάλεσε ζημιές στον βασικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων. Οι ζημιές, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, περιορίστηκαν στον τοίχο ενός μηχανοστασίου.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό καμικάζι drone χτύπησε το κτίριο της αίθουσας τουρμπίνας της Μονάδας Ισχύος Νο. 6, με αποτέλεσμα την επακόλουθη έκρηξη», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

«Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο, άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο της αίθουσας του στροβίλου»

Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει κοντά στην πρώτη γραμμή. Έχει περιστασιακά δεχθεί πυρά κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου, γεγονός που προκαλεί φόβους για πυρηνικό ατύχημα.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ μακριά ​​από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Πηγή: skai.gr

