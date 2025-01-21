Στους 76 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Grand Kartal, συνελήφθησαν και κρατούνται μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά στο 12όροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χλμ από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται άνθρωποι να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια: «Δεν μπορούμε να κατέβουμε», «πώς θα κατέβουμε, βοηθήστε μας». «Πού είναι η πυροσβεστική! Σώστε μας! Βοηθήστε μας».

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έγιναν άμεσα σαφής, αλλά οι αρχές θα τη διερευνήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Γερλίκαγια προσθέτοντας ότι η φωτιά ξέσπασε στον όροφο του εστιατορίου. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν 234 επισκέπτες.

Bolu Kartalkaya’da büyük otel yangını. Ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferberlik ilan etmiş durumda. pic.twitter.com/Lche5el3ww — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) January 21, 2025

Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα.

Από τους 51 τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ 17 πήραν εξιτήριο. Την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο υπήρχαν 237 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τον νομάρχη Μπόλου, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν. Νωρίτερα, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες και στη συνέχεια η κοινή γνώμη άκουσε συγκλονισμένη από τον υπουργό Εσωτερικών ότι ο απολογισμός ανήλθε σε 66 νεκρούς και 51 τραυματίες.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν φαίνεται ότι η φωτιά κατέκλυσε γρήγορα το ξενοδοχείο και το κατέστρεψε ολοσχερώς. Στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς συνέβαλε το γεγονός ότι το κτήριο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το ξενοδοχείο δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός. Οι αρχικές πληροφορίες ότι δεν διέθετε ούτε εξωτερικές σκάλες διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαψεύστηκαν από τον υπουργό Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός στο Καρτάλκαγια, το οποίο είναι ένα από τα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Ο κοντινότερος σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας και 15 λεπτών.

Ερντογαν: Θα αποδοθούν ευθύνες

Ότι θα αποδοθούν ευθύνες για την πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μίλησε στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του AK Party στην Άγκυρα.

Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι «δυστυχώς, λάβαμε πολύ θλιβερά νέα σήμερα το πρωί. Είχαμε αδέρφια που πέθαναν και τραυματίστηκαν. Εύχομαι το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στείλαμε τους υπουργούς μας στο Bolu για να πραγματοποιήσουν και να συντονίσουν τις απαραίτητες εργασίες από την Κυβέρνηση του Μπολού και την Προεδρία της AFAD έχουν ξεκινήσει τακτικές προσπάθειες κατάσβεσης και έχει ξεκινήσει διοικητική και δικαστική έρευνα σχετικά με την αιτία, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που βρίσκονται από πίσω».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Διευκρίνισε, επίσης, ότι έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό έξι εισαγγελείς, δύο επιθεωρητές της Δημόσιας Διοίκησης, τέσσερις επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας και μια πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Επί τόπου επίσης έσπευσαν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης.

«Σε πρώτο στάδιο, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου συνέβη η τραγωδία. Το λέω αυτό ξεκάθαρα και απερίφραστα μια για πάντα: Αυτοί που έγιναν αιτία για μια τέτοια καταστροφή, όσοι έδειξαν αμέλεια και υπαιτιότητα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ακόμη, ο Ερντογάν ανακοίνωσε εικοσιτετράωρο εθνικό πένθος.

Τα συλλυπητήρια του Έλληνα πρωθυπουργού

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

