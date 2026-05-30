Η εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και η Microsoft αναμένεται να παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα τους πρώτους υπολογιστές με Windows που χρησιμοποιούν τσιπ της Nvidia ως κύριο επεξεργαστή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios το Σάββατο, το οποίο επικαλείται πηγές.

Οι υπολογιστές με τεχνολογία Nvidia αναμένεται να κυκλοφορήσουν τόσο από τη σειρά Surface της Microsoft όσο και από άλλους κατασκευαστές υπολογιστών, όπως η Dell.

Οι προσπάθειες της Microsoft να στραφεί σε τσιπ που προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Η κύρια ανταγωνίστριά της, η Apple, η οποία χρησιμοποιεί δικά της τσιπ, παρουσίασε τον Μάρτιο ανανεωμένα MacBook με τα τελευταία τσιπ της σειράς M5.

Η Microsoft και η Nvidia θα παρουσιάσουν τους νέους υπολογιστές στην εμπορική έκθεση Computex στην Ταϊβάν και στη διάσκεψη προγραμματιστών Build της Microsoft στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Microsoft και η Nvidia δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Οι επίσημοι λογαριασμοί X των Windows, της Nvidia και της εταιρείας σχεδιασμού τσιπ Arm O9Ty.F προανήγγειλαν όλοι μια επικείμενη ανακοίνωση την Παρασκευή, ανακοινώνοντας «Μια νέα εποχή για τους υπολογιστές», μαζί με κάτι που φαινόταν να είναι συντεταγμένες στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι.

Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά το 2023 τα σχέδια της Nvidia να σχεδιάσει CPU που θα λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft και θα χρησιμοποιούν τεχνολογία της Arm.

Η Qualcomm κατασκευάζει επί του παρόντος επεξεργαστές βασισμένους στην Arm για φορητούς υπολογιστές με Windows, ενώ η Intel και η AMD AMD παραμένουν οι κυρίαρχοι προμηθευτές επεξεργαστών για φορητούς υπολογιστές με Windows.

Πηγή: skai.gr

