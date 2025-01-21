Μετά τη φονική πυρκαγιά στο Grand Kartal Hotel στην Τουρκία, ένα από τα γνωστά ξενοδοχεία του χιονοδρομικού κέντρου Kartalkaya στο Bolu, η διεύθυνση του ξενοδοχείου έκανε δήλωση στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δήλωση περιελάμβανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Βρισκόμαστε σε πένθος λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο μας. Ευχόμαστε το έλεος του Θεού στους καλεσμένους και τα μέλη της ομάδας μας που έχασαν τη ζωή τους, συλλυπητήρια και υπομονή στους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας.

Αυτό το τραγικό γεγονός μας έχει συγκλονίσει όλους τόσο βαθιά που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, καθώς στο ξενοδοχείο βρίσκονταν και μέλη της οικογένειάς μας, παιδιά, εγγόνια, φίλοι και συνάδελφοι, βιώσαμε και βιώνουμε αυτόν τον πόνο πιο έντονα.

Συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Λυπούμαστε πολύ για τις απώλειες που βιώσαμε και θέλουμε να γνωρίζετε ότι μοιραζόμαστε ολόψυχα αυτόν τον πόνο».

Πηγή: skai.gr

