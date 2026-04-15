Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν νωρίτερα την Τετάρτη στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη του μακελειού στο σχολείο του Καραμάνμαρας της Τουρκίας, του Ισά Αράς Μερσινλί, ο οποίος πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καραμάνμαρας. Ο πατέρας του μάλιστα, υπηρετούσε ως διευθυντής της αστυνομίας της πόλης, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, στους πρόποδες της οροσειράς του Ταύρου. Ο μαθητής και δράστης του μακελειού φέρεται να έφτασε στο σχολείο έχοντας μαζί του πέντε πυροβόλα όπλα και επτά γεμιστήρες και τα όπλα κατά τα φαινόμενα άνηκαν στον πατέρα του.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών, ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε σκόπιμα ή τραυματίστηκε μέσα στο χάος, παρά τις πρώτες εκτιμήσεις για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τον Ουνλούερ, ο δράστης ήταν μαθητής της όγδοης τάξης και εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ξεκίνησε έρευνα με τη συμμετοχή τεσσάρων εισαγγελέων

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών του Καραμάνμαρας ξεκίνησε άμεσα έρευνα, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, μετέβη στην πόλη.

«Σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στο Καραμάνμαρας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών ξεκίνησε αμέσως έρευνα, αναθέτοντας την υπόθεση σε τρεις αναπληρωτές επικεφαλής εισαγγελείς και τέσσερις εισαγγελείς», ανέφερε.

Ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός είναι εννέα νεκροί - οι οκτώ μαθητές - και 15 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.