Το Πεντάγωνο στέλνει τις επόμενες ημέρες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιχειρεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ή ακόμη και χερσαίων επιχειρήσεων εάν δεν διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι δυνάμεις που κατευθύνονται στην περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και σε πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, ανέφεραν νυν και πρώην αξιωματούχοι, οι οποίοι, όπως και άλλοι. Άλλοι περίπου 4.200 στρατιωτικοί, που ανήκουν στην αποβατική δύναμη Boxer Amphibious Ready Group και στην 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, αναμένεται να φτάσουν προς τα τέλη του μήνα.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος εκτιμάται ότι θα συνδυαστεί με τις ναυτικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η δίμηνη εκεχειρία οδεύει προς τη λήξη της στις 22 Απριλίου. Οι νέες δυνάμεις θα προστεθούν στους περίπου 50.000 στρατιωτικούς που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συμμετέχουν ήδη σε επιχειρήσεις ανάσχεσης του Ιράν.

Ο Τραμπ, επιχειρώντας να αυξήσει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Κυριακή ναυτικό αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας από και προς τα ιρανικά λιμάνια. Παράλληλα, επιδιώκει να πιέσει το ιρανικό καθεστώς να επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, και να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Οι συνομιλίες παρουσίασαν εμπλοκή το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξής τους εντός της εβδομάδας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα» και ότι οι τιμές της βενζίνης ενδέχεται να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα έως τις ενδιάμεσες εκλογές, «υπό την προϋπόθεση» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Όταν αυτό λυθεί, οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν δραστικά», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, το Ιράν κλιμάκωσε τις απειλές για παρεμπόδιση του διεθνούς εμπορίου, με τον στρατιωτικό διοικητή υποστράτηγο Αλί Αμπντολάχι να δηλώνει ότι η Τεχεράνη θα μπλοκάρει εισαγωγές και εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα, σε απάντηση στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. «Το Ιράν θα αναλάβει ισχυρή δράση για την υπεράσπιση της εθνικής του κυριαρχίας και των συμφερόντων του», δήλωσε, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Η άφιξη επιπλέον αμερικανικών πολεμικών πλοίων αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την πίεση προς το Ιράν και να προσφέρει στον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, και σε άλλους ανώτερους στρατιωτικούς περισσότερες επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Τζέιμς Φόγκο, απόστρατος ναύαρχος και κοσμήτορας στο Center for Maritime Strategy στη Βιρτζίνια.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτt, ερωτηθείσα για την ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει συνετά διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές», σε περίπτωση που το Ιράν δεν εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και δεν καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν «καταστήσει απολύτως σαφείς τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ», εκτιμώντας ότι «η ανάγκη του Ιράν για συμφωνία θα ενταθεί» όσο παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός.

Η άφιξη των επιπλέον δυνάμεων θα δώσει στους διοικητές τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, το καθένα με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη. Το USS Abraham Lincoln βρίσκεται στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο, ενώ το USS Gerald R. Ford έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο τον Φεβρουάριο, επεκτείνοντας μια ήδη παρατεταμένη αποστολή που περιλάμβανε παρουσία στην Ευρώπη και επιχειρήσεις στα ανοικτά της Βενεζουέλας νωρίτερα φέτος.

Το USS George H.W. Bush βρισκόταν την Τρίτη κοντά στο Κέρας της Αφρικής και αναμένεται να ακολουθήσει μια ασυνήθιστη πορεία γύρω από το νότιο άκρο της ηπείρου, καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Η αποβατική δύναμη Boxer Amphibious Ready Group, αποτελούμενη από τρία πλοία, απέπλευσε την περασμένη εβδομάδα από τη Χαβάη και απέχει πλέον περίπου δύο εβδομάδες από τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν αξιωματούχοι. Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών που επιβαίνει σε αυτήν περιλαμβάνει τάγμα πεζικού άνω των 800 ανδρών, καθώς και ελικόπτερα και αποβατικά σκάφη. Μια αντίστοιχη δύναμη, η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έφτασε στην περιοχή από την Οκινάουα της Ιαπωνίας στα τέλη Μαρτίου.

Πρώην ανώτερος αξιωματούχος Άμυνας ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό του Τραμπ πιθανότατα παρακολουθούν πλοία που θεωρούνται ότι υποστηρίζουν το Ιράν. Ένοπλες ομάδες επιβίβασης από τους Navy SEALs, το Σώμα Πεζοναυτών ή την Ακτοφυλακή είναι εκπαιδευμένες να καταλαμβάνουν πλοία, είτε τα πληρώματα συνεργάζονται είτε όχι.

Ωστόσο, έως την Τρίτη δεν είχε σημειωθεί τέτοια ενέργεια. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης, έξι εμπορικά πλοία αναχαιτίστηκαν από αμερικανικές δυνάμεις και επέστρεψαν όλα σε ιρανικά λιμάνια χωρίς περιστατικά.

Περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν αναπτυχθεί στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού, ελέγχοντας πλοία καθώς εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.





Πηγή: The Washington Post

