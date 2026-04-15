Ο Τραμπ απειλεί να απολύσει τον Πάουελ αν δεν παραιτηθεί από τη Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι θα απολύσει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αν δεν παραιτηθεί «στην ώρα του», και επέμεινε ότι η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας θα συνεχιστεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Θα αναγκαστώ να τον απολύσω αν δεν φύγει στην ώρα του. Έχω συγκρατηθεί μέχρι τώρα και δεν τον έχω απολύσει. Το ήθελα, αλλά δεν μου αρέσει να προκαλώ αντιδράσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox Business. «Θέλω να μη δημιουργώ εντάσεις. Αλλά θα απολυθεί», είπε στη συνέντευξη που προβλήθηκε την Τετάρτη.

Η θητεία του Πάουελ ως επικεφαλής της Fed λήγει τον Μάιο, αλλά η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώνεται το 2028.

Ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι, εάν ο διάδοχός του δεν επικυρωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του ως προέδρου τον Μάιο, θα αναλάβει προσωρινά τη θέση του προέδρου. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει αναθέσει στο παρελθόν αυτόν τον προσωρινό ρόλο σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να ηγηθεί του οργανισμού όταν η θέση του προέδρου παρέμενε κενή. Το Bloomberg σημειώνει ότι δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έχει την εξουσία να απομακρύνει τον Πάουελ από αυτή τη θέση.

Ο Τραμπ υποβάθμισε τη δέσμευση του γερουσιαστή Τομ Τίλις να μπλοκάρει την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς ως επόμενου προέδρου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Ξέρω τι είπε, και ίσως να ισχύει, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το αποδεχτώ, αλλά όχι ως πρόεδρο», είπε ο Τραμπ.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ ήλπιζαν ο Πάουελ να παραιτηθεί και από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο, όταν λήξει η θητεία του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας την άνοιξη. Ο Πάουελ, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο έως ότου η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με ένα έργο ανακαίνισης κτιρίου «ολοκληρωθεί οριστικά».

Ωστόσο, στη συνέντευξη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει την έρευνα. «Είτε πρόκειται για ανικανότητα, είτε για διαφθορά, είτε και για τα δύο, πιστεύω ότι πρέπει να διαπιστωθερί. Πραγματικά το πιστεύω», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Τίλις έχει επαινέσει τον Γουόρς, αλλά επιμένει ότι θα μπλοκάρει την επικύρωσή του έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς την απειλή για την ανεξαρτησία της Fed.

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιθανή αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Πάουελ τις επόμενες εβδομάδες, η οποία πιθανότατα θα εξελιχθεί σε νομική μάχη που θα δοκιμάσει τα όρια της εξουσίας του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ έχει επίσης επιδιώξει την απομάκρυνση του μέλους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, μια υπόθεση που έχει φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο και δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Οι αμερικανοί εισαγγελείς πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στα γραφεία της Fed στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, αλλά δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στις εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

