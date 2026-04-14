Σοκ στην Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο και μετά αυτοκτόνησε - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Πρώην μαθητής του σχολείου ο δράστης, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του μετά το συμβάν - Τραυματίστηκαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και μαθητές

UPDATE: 11:34
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην επαρχία Σανλιούρφα στο Σιβέρεκ της νότιας Τουρκίας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και 7 μαθητές. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Τοπικά μέσα μετέδιδαν ότι ο δράστης παρέμεινε εντός του σχολείου, φέρεται να κράτησε μαθητές ως ομήρους, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε σχετικά με το περιστατικό:

«Ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, γεννημένος το 2007, και έθεσε τέλος στη ζωή του. Το σχολείο έχει εκκενωθεί, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε όλες της τις διαστάσεις».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ορισμένοι μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πηδώντας από τα παράθυρα του κτιρίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η πλειονότητα των μαθητών έχει απομακρυνθεί με ασφάλεια, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, αφού πρώτα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης λέγοντας: «Ήταν ένα αγόρι περίπου 17-18 ετών. Μπήκε από την κεντρική είσοδο και άρχισε να πυροβολεί με το μακρύκαννο όπλο που κρατούσε. Αρχικά πυροβόλησε δεξιά και αριστερά και στη συνέχεια μέσα στο σχολείο. Έπειτα έτρεξε προς το εσωτερικό, πυροβολώντας όποιον έβρισκε μπροστά του. Οι μαθητές ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να διαφύγουν».

Πηγή: skai.gr

