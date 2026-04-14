Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην επαρχία Σανλιούρφα στο Σιβέρεκ της νότιας Τουρκίας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και 7 μαθητές. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Τοπικά μέσα μετέδιδαν ότι ο δράστης παρέμεινε εντός του σχολείου, φέρεται να κράτησε μαθητές ως ομήρους, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub



Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.



Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε σχετικά με το περιστατικό:

«Ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, γεννημένος το 2007, και έθεσε τέλος στη ζωή του. Το σχολείο έχει εκκενωθεί, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε όλες της τις διαστάσεις».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ορισμένοι μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πηδώντας από τα παράθυρα του κτιρίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η πλειονότητα των μαθητών έχει απομακρυνθεί με ασφάλεια, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, αφού πρώτα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

SON DAKİKA | Okula saldıran şahısın intihar ettiği aktarılıyor. (Sabah)#şanlıurfa siverek

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης λέγοντας: «Ήταν ένα αγόρι περίπου 17-18 ετών. Μπήκε από την κεντρική είσοδο και άρχισε να πυροβολεί με το μακρύκαννο όπλο που κρατούσε. Αρχικά πυροβόλησε δεξιά και αριστερά και στη συνέχεια μέσα στο σχολείο. Έπειτα έτρεξε προς το εσωτερικό, πυροβολώντας όποιον έβρισκε μπροστά του. Οι μαθητές ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να διαφύγουν».

🔴 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir meslek lisesinde öğrenci olduğu belirtilen bir kişi, pompalı tüfekle dehşet saçtı.



🔴 Saldırganın intihar ettiği belirtilirken 12 öğrenci, 3 öğretmen ve 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Πηγή: skai.gr

