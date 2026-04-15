Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Καραμάνμαρας της Τουρκίας, όταν μαθητής της Β' Γυμνασίου άνοιξε πυρ σε σχολείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. Οι μέχρι στιγμής αναφορές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς - έναν καθηγητή και 3 μαθητές.

Συνολικά, μέχρι τώρα ο αριθμός των τραυματίων ανέρχεται σε 20. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δράστης μπήκε στο σχολείο με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας.

Όπως μετέδωσε το CNN Türk, «μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καραμάνμαρας.

Πολυάριθμα ασθενοφόρα και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί. Οι αρχικές πληροφορίες από την περιοχή δείχνουν ότι υπάρχουν τραυματίες».

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Ήδη στην περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πολλά ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια περαιτέρω πληροφορία για το προφίλ του δράστη/

Σημειώνεται ότι μόλις χθες Τρίτη είχε λάβει χώρα παρόμοιο περιστατικό στην επαρχία Σανλιούρφα στο Σιβέρεκ της νότιας Τουρκίας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και 7 μαθητές

