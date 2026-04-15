Γυναίκα από την Καλιφόρνια καταγγέλλει ότι το 2018 έπεσε θύμα βιασμού από τον Έρικ Σουόλγουελ

Θύμα βιασμού από τον Αμερικανό βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ κατήγγειλε ότι έπεσε το 2018 μια γυναίκα από την Καλιφόρνια, η οποία πρόσθεσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε επίσημη αναφορά στις αρχές.

Η Λόνα Ντρουές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υποστήριξε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Νότια Καλιφόρνια. Όπως ανέφερε, κατανάλωσε μόνο ένα ποτήρι κρασί και εκτιμά ότι ο Σουόλγουελ της χορήγησε κάποια ουσία πριν τη βιάσει. «Δεν συναίνεσα σε καμία σεξουαλική πράξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σουόλγουελ, ο οποίος αποσύρθηκε πρόσφατα από την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το Κογκρέσο, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Η δικηγόρος του, Σάρα Αζάρι, δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση», προσθέτοντας ότι θα κινηθούν νομικά κατά όσων «ορχηστρώνουν αυτή την εκστρατεία ψευδών ισχυρισμών».

Η καταγγελία της Ντρουές έρχεται να προστεθεί σε άλλες κατηγορίες εις βάρος του βουλευτή, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις και αποστολή ακατάλληλων μηνυμάτων και φωτογραφιών. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης, ωστόσο έχει παραδεχθεί «λάθη κρίσης» στο παρελθόν.

Η Ντρουές δήλωσε ότι δεν υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, αλλά κατέγραψε το περιστατικό στο προσωπικό της ημερολόγιο και το μοιράστηκε με άτομα του περιβάλλοντός της, καθώς και σε συνεδρίες θεραπείας σε κέντρο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης στο Κονέκτικατ. Η δικηγόρος της, Λίζα Μπλουμ, ανέφερε ότι τα ημερολόγια, μαζί με μηνύματα και φωτογραφικό υλικό, θα συμπεριληφθούν στην αναφορά προς το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τη Ντρουές, γνώρισε τον Σουόλγουελ όταν εργαζόταν ως μοντέλο και διηύθυνε εταιρεία λογισμικού μόδας στο Μπέβερλι Χιλς. Εκείνος φέρεται να της προσέφερε βοήθεια για επαγγελματικές διασυνδέσεις, καθώς γνώριζε το ενδιαφέρον της για την τοπική πολιτική.

Η νύχτα της καταγγελόμενης επίθεσης

Περιγράφοντας τη νύχτα της καταγγελόμενης επίθεσης, ανέφερε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν σε εγκαίνια εστιατορίου και επρόκειτο να μεταβούν σε πολιτική εκδήλωση. Καθ’ οδόν, όπως η ίδια είπε, ο Σουόλγουελ πρότεινε να περάσουν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του για να πάρει κάποια έγγραφα. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, άρχισε να αισθάνεται βαριά τα άκρα της και να χάνει τον έλεγχο, πιστεύοντας ότι είχε ναρκωθεί. Υποστήριξε επίσης ότι μετά τον βιασμό προσπάθησε να την πνίξει, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Σε επιστολή παραίτησης που αναγνώστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Σουόλγουελ δήλωσε: «Ζητώ βαθιά συγγνώμη από την οικογένειά μου, το προσωπικό μου και τους ψηφοφόρους μου για λάθη κρίσης στο παρελθόν. Θα παλέψω ενάντια στις σοβαρές, ψευδείς κατηγορίες που διατυπώνονται εις βάρος μου».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ έχει ήδη προκηρύξει ειδικές εκλογές για τον Ιούνιο, προκειμένου να καλυφθεί η έδρα που αφήνει κενή η παραίτηση του βουλευτή.

