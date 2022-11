Τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας: Συγκρούστηκαν στον αέρα δυο αεροπλάνα (Βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε σε αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας όταν δύο μικρά αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα με τους θεατές να γίνονται μάρτυρες του φοβερού αυτού δυστυχήματος.

Βίντεο δείχνει ένα βομβαρδιστικό B-17 της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να κατευθύνεται προς την πορεία πτήσης ενός πολύ μικρότερου αεροπλάνου, πάνω από το Dallas Executive Airport το απόγευμα του Σαββάτου.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot