Bluesky: Από «αντί-Twitter» γίγαντας σε αναζήτηση ταυτότητας - Η στροφή προς το μοντέλο Reddit

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Bluesky ξεκίνησε ως τμήμα του Twitter και εξελίχθηκε σε ανεξάρτητη πλατφόρμα μετά την εξαγορά του από τον Ίλον Μασκ.

Παρά την ανάπτυξή της, παραμένει πολύ μικρότερη από το X και άλλους ανταγωνιστές, με σημάδια πτώσης στον αριθμό των χρηστών.

Η διοίκηση της Bluesky δηλώνει ότι δεν στοχεύει πλέον στον άμεσο ανταγωνισμό, αλλά σε ένα διαφορετικό μοντέλο εμπνευσμένο από το Reddit, με έμφαση στην ανακάλυψη περιεχομένου.

Η Bluesky, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε ως τμήμα του Twitter, αναδείχθηκε σε ανταγωνιστή του δικτύου μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον Ίλον Μασκ και τη μετονομασία της σε X. Ωστόσο, όπως σημειώνει το CNBC, δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, ο ιστότοπος συγκεντρώνει μόλις το 10% περίπου των εκτιμώμενων παγκόσμιων χρηστών του X. Η Διευθύντρια Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) της Bluesky, Rose Wang, δήλωσε στο CNBC ότι ο ιστότοπος δεν βλέπει το μέλλον του στον ανταγωνισμό με το X, αλλά στο να αντλήσει έμπνευση από το διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Reddit.

«Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και δεν προσπαθούμε να αναδημιουργήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα όπως ήταν παλιά και να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο», δήλωσε η Wang στο CNBC. Η Wang σημείωσε ότι η Bluesky θα απομακρυνθεί από το στυλ «δημόσιας πλατείας» που χαρακτηρίζει το feed (ροή) του X ή του Threads και, αντίθετα, θα λειτουργεί ως «χρήσιμος» μηχανισμός αναζήτησης περιεχομένου.

«Αυτό που μάθαμε από αυτή τη διαδικασία είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ο δημόσιος χώρος δεν είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ουσιαστικά, πιστεύω ότι είναι χρήσιμος ως μηχανισμός ανακάλυψης, αλλά μας εμπνέουν πολύ εταιρείες όπως το Reddit», είπε.

«Μια δημόσια πλατεία, όπου υπάρχει μόνο μια σκηνή και αφίσες, σαν να υπάρχουν άνθρωποι στη σκηνή και άνθρωποι που παρακολουθούν, αυτό δεν είναι κοινωνικό... βρισκόμαστε στα μεσαιωνικά στάδια του διαδικτυακού κόσμου», υποστήριξε η ίδια.

Η πλατφόρμα Reddit λανσαρίστηκε το 2011 και αυτοχαρακτηρίστηκε ως «η πρώτη σελίδα του διαδικτύου», προσφέροντας «sub-Reddit» (υπο-ενότητες μέσα στο Reddit, καθεμία αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα) για ένα τεράστιο εύρος θεμάτων. Εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2024 και η μετοχή της διαπραγματεύεται περίπου στα 170 δολάρια.

Η Bluesky βασίζεται στο ανοιχτού κώδικα πρωτόκολλο AT Protocol, το οποίο επιτρέπει σε προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές, υπηρεσίες και κοινότητες με μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο περιεχόμενό τους. Το πρότζεκτ ξεκίνησε αρχικά μέσα από το Twitter το 2019, με υποστήριξη από τον συνιδρυτή του Τζακ Ντόρσεϊ, αλλά αποσχίστηκε και έγινε ανεξάρτητη εταιρεία το 2021. Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μασκ το 2022, οι δύο πλευρές έβαλαν τέλος στη μεταξύ τους συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

Συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση Series B τον Απρίλιο του 2025, όμως στα τέλη Οκτωβρίου πέρυσι είχε αναφερθεί ότι παρουσίασε πτώση περίπου 40% στους ημερήσιους ενεργούς χρήστες από κινητές συσκευές σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με πρώην επικεφαλής της ομάδας μηχανικών της Bluesky, ο οποίος παρακολουθεί και δημοσιεύει στοιχεία για τη χρήση της πλατφόρμας, η Bluesky έχει χάσει σημαντικό μέρος της δυναμικής του: από το αποκορύφωμα των 1,4 εκατ. καθημερινών ενεργών χρηστών που έκαναν αναρτήσεις στα τέλη του 2024, έχει υποχωρήσει σήμερα σε περίπου 600.000.

Τον Μάρτιο αριθμούσε 43 εκατ. χρήστες παγκοσμίως, σε σύγκριση με περίπου 450 εκατ. χρήστες του X σε όλο τον κόσμο.Το Threads, η πλατφόρμα της Meta που συνδέεται με το Instagram και λανσαρίστηκε το 2023, ξεπέρασε πέρυσι τα 400 εκατ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας.

Η Wang δήλωσε ότι η πτώση «ακολουθεί γενικά την καμπύλη που παρατηρείται σε πολλές εταιρείες κοινωνικών δικτύων», όπου υπάρχουν αρχικά μεγάλα εξωτερικά γεγονότα που οδηγούν σε έντονη αύξηση, στη συνέχεια όμως η δραστηριότητα σταθεροποιείται. Όπως εξήγησε, αυτή η σταθεροποίηση παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη άνοδο, άρα «δεν πρόκειται για μια καθαρά πτωτική πορεία».

Η ίδια δήλωσε ακόμη στο CNBC ότι η Bluesky πρέπει να «εκσυγχρονιστεί» και να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με άλλες πλατφόρμες όσον αφορά τα βίντεο, ειδικά στις ταχύτητες μεταφόρτωσης και στη διάρκεια των βίντεο που μπορούν να δημοσιευτούν.

«Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο δεν τα έχουμε πάει καλά, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί και ευκαιρία. Η μεγαλύτερη πρόκλησή μας είναι ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη ευκαιρία μας», δήλωσε η Wang. Πρόσθεσε επίσης ότι η Bluesky δεν έχει αποκλείσει οριστικά την εισαγωγή διαφημίσεων, επισημαίνοντας όμως ότι άλλες εταιρείες αντιμετωπίζουν το διαφημιστικό μοντέλο «σαν να έχουν ανακαλύψει πετρέλαιο».

Πηγή: skai.gr

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