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Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα
#03 | Οι Ηνωμένες Πολιτείες στον 19ο αιώνα

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Η Αμερική πριν γίνει υπερδύναμη. Μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις: οι ιδέες της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων συνυπάρχουν με τη δουλεία, τη βία και τον διχασμό ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο. Πώς γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες; Ποιοι είναι οι «πατέρες» της αμερικανικής δημοκρατίας; Και πώς μια επανάσταση απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία οδηγεί τελικά στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο; Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γέννηση της Αμερικής και τις αντιφάσεις που διαμορφώνουν μέχρι σήμερα την αμερικανική ταυτότητα.

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Η Αμερική πριν γίνει υπερδύναμη.

Μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις: οι ιδέες της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων συνυπάρχουν με τη δουλεία, τη βία και τον διχασμό ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο.

Πώς γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες;

Ποιοι είναι οι «πατέρες» της αμερικανικής δημοκρατίας;

Και πώς μια επανάσταση απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία οδηγεί τελικά στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο;

Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γέννηση της Αμερικής και τις αντιφάσεις που διαμορφώνουν μέχρι σήμερα την αμερικανική ταυτότητα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

TAGS: ΣΚΑΪ History
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