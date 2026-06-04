03 | Οι Ηνωμένες Πολιτείες στον 19ο αιώνα

Η Αμερική πριν γίνει υπερδύναμη.
Μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις: οι ιδέες της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων συνυπάρχουν με τη δουλεία, τη βία και τον διχασμό ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο.
Πώς γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες;
Ποιοι είναι οι «πατέρες» της αμερικανικής δημοκρατίας;
Και πώς μια επανάσταση απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία οδηγεί τελικά στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο;
Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γέννηση της Αμερικής και τις αντιφάσεις που διαμορφώνουν μέχρι σήμερα την αμερικανική ταυτότητα.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου