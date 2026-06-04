01 | Οι Ηνωμένες Πολιτείες στον 19ο αιώνα

Δεκατρείς αποικίες κηρύσσουν το 1776 την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία και μέσα σε λίγες δεκαετίες διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός κόσμος που εξελίσσεται σε ανερχόμενη δύναμη, με έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις.

Πώς συγκροτούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανεξαρτησία τους;

Ποιες είναι οι βασικές διαφωνίες γύρω από την εξουσία των πολιτειών, την οικονομική ανάπτυξη και κυρίως το ζήτημα της δουλείας;

Και πώς αυτές οι αντιθέσεις οδηγούν τελικά στον Εμφύλιο Πόλεμο, μια σύγκρουση που αφήνει το αποτύπωμά της στην πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών;

Απαντήσεις από την ιστορικό-συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου