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Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα
#02 | Οι Ηνωμένες Πολιτείες στον 19ο αιώνα

USA

Ένα έθνος που απλώνεται από τον έναν ωκεανό ως τον άλλον. Πώς γεννήθηκε ένα κράτος από δεκατρείς αποικίες και μέσα σε έναν αιώνα εξελίχθηκε σε μια δύναμη που κυριαρχεί σε μια ολόκληρη ήπειρο; Ποια ήταν η σημασία του Δόγματος Μονρόε και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν την Αλάσκα; Και πότε μια χώρα που αρχικά επιδίωκε να μείνει μακριά από τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις άρχισε να αναλαμβάνει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στον «ελεύθερο κόσμο»; Η συγγραφέας και ιστορικός Σώτη Τριανταφύλλου αναλύει τη συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών, την εδαφική τους εξάπλωση, τη διαμόρφωση της εξωτερικής τους πολιτικής και τα πρώτα βήματα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού προς το τέλος του 19ου αιώνα.

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Ένα έθνος που απλώνεται από τον έναν ωκεανό ως τον άλλον.

Πώς γεννήθηκε ένα κράτος από δεκατρείς αποικίες και μέσα σε έναν αιώνα εξελίχθηκε σε μια δύναμη που κυριαρχεί σε μια ολόκληρη ήπειρο;

Ποια ήταν η σημασία του Δόγματος Μονρόε και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν την Αλάσκα;

Και πότε μια χώρα που αρχικά επιδίωκε να μείνει μακριά από τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις άρχισε να αναλαμβάνει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στον «ελεύθερο κόσμο»;

Η συγγραφέας και ιστορικός Σώτη Τριανταφύλλου αναλύει τη συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών, την εδαφική τους εξάπλωση, τη διαμόρφωση της εξωτερικής τους πολιτικής και τα πρώτα βήματα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού προς το τέλος του 19ου αιώνα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

TAGS: ΣΚΑΪ History
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