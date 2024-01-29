Τούρκοι αναλυτές: «Ένα ελληνικό F-35 αντιστοιχεί σε 20 F-16» - «Οι ΗΠΑ αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων υπέρ της Ελλάδας»

Την ενόχλησή τους για την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35 για αγορά υπερσύγχρονων μαχητικών πέμπτης γενιάς από τις ΗΠΑ εκφράζουν Τούρκοι αναλυτές και ΜΜΕ σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι «οι ΗΠΑ αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων υπέρ της Ελλάδας».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ δίνουν F-16 στην Τουρκία, αλλά τα F-35 τα δίνουν στην Ελλάδα»

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η αγορά F-35 της Ελλάδας από τις ΗΠΑ αποτελεί από τα βασικότερα θέματα στα τουρκικά μέσα με τον τουρκικό τύπο να αφήνει αιχμές για την απόφαση των ΗΠΑ σχολιάζοντας ότι «δήθεν δεν αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή ενώ ενισχύουν την Ελλάδα με τα F-35».

«Κινητοποιήθηκαν οι ΗΠΑ, μετά την βίζα που ενέκρινε η Τουρκία για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μετά την επίσημη παραλαβή του επίσημου εγγράφου της έγκρισης της ένταξης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε την έγκριση του για την πώληση των. F-16 στην Τουρκία. Όμως η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν ξέχασε και την Ελλάδα, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 40 f-35 στην Ελλάδα» σχολιάζει η παρουσιάστρια του Fox HaberTV, Γκιουλμπίν Τοσούν και συνεχίζει: «Σε εμάς δίνουν 40 F-16 και στην Ελλάδα 40 F-35 και αυτό το παρουσιάζουν και αυτό οι ΗΠΑ το παρουσιάζουν ως μια πρόταση πως δήθεν δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή».

Παράλληλα, σε αναλυτικό ρεπορτάζ του στο δελτίο ειδήσεων ο τουρκικός σταθμός επισημαίνει: «Την ημέρα που η κυβέρνηση Μπάιντεν άναψε το πράσινο φως για την πώληση των. F-16 στην Τουρκία, δεν παρέλειψε όμως και την Ελλάδα. Οι ΗΠΑ έδωσαν την έγκριση τους για την πώληση 40 F-35 στην Αθήνα αξίας 8.6 δισ δολαρίων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην ενημέρωση που έστειλε στο Κογκρέσο υποστήριξε πως αυτές οι πωλήσεις δεν θα αλλάξουν τις ισορροπίες».

Τούρκοι αναλυτές: «Με τα F-16 και τους πυραύλους κερδίζουμε χρόνο με την παραγωγή των δικών μας μαχητικών»

Παράλληλα, Τούρκοι αναλυτές σχολιάζουν πως «με τα F-16 και τους πυραύλους κερδίζουμε χρόνο μέχρι την παραγωγή των δικών μας μαχητικών» επισημαίνοντας πως η Τουρκία μαζί με τα F-16 αγοράζει 900 πυραύλους αέρος- αέρος, 800 βόμβες και 48 κινητήρες F-110. Αναφέρουν επίσης ότι «οι Έλληνες διαθέτουν και τα Rafale τα οποία υπερτερούν των F-16».

«Εδώ ζητήσαμε και εξελιγμένα ραντάρ, όπως και 48 κινητήρες F110. θα παραχωρηθούν πολλά. Άρα όπως βλέπετε το ζήτημα δεν είναι μόνο τα F-16.αλλά και τα κιτ εκσυγχρονισμού. Εδώ θα αγοραστούν όλα τα οπλικά συστήματα τα οποία χρειάζεται η Τουρκία για την Αεροπορία της μέχρι και το 2040. Πύραυλοι, βόμβες, κινητήρες μαχητικών» επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber.

«Ουσιαστικά κερδίζουμε χρόνο, αγοράζουμε χρόνο μέχρι να ολοκληρώσουμε τα δικά μας προγράμματα. Όπως και στα άρματα μάχης Altay έτσι κι εδώ αγοράζουμε και κινητήρες και χιλιάδες πυραύλους» τονίζει.

«Ένα ελληνικό F-35 αντιστοιχεί σε 20 F-16»

Ο πρώην πρέσβης Σαφάκ Γκιοκτουρκ σχολιάζει από την πλευρά του ότι «οι ΗΠΑ αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων υπέρ της Ελλάδας».

«Πριν από χρόνια σε πρώην αρχηγό της Αεροπορίας μας είχα ρωτήσει για το θέμα των F-35 και των F-16 και είχα ρωτήσει ποια είναι η διαφορά τους. Ίσως να εννοούσε βέβαια για τα F-16 τα οποία διαθέτουμε, και μου είχε δηλώσει πως ένα F-35 αντιστοιχεί σε 20 F-16» σχολιάζει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Οι ΗΠΑ δηλώνουν πως αυτές οι πωλήσεις θα διατηρήσουν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή Όμως στην πραγματικότητα την ισορροπία την αλλάζει υπέρ της Ελλάδος και έχουμε μπει σε αυτή την πορεία. Ο μόνος προμηθευτείς μαχητικών αεροσκαφών της Ελλάδας δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε πως προμηθεύονται και μαχητικά 4.5 γενιάς από τη Γαλλία τα οποία υπερτερούν των F-16.. Επομένως αυτή η συμφωνία μπορεί να καταγραφεί ως ένα πλεονέκτημα για την Ελλάδα» καταλήγει.

Επαναφέρουν την συζήτηση για την τουρκική μειονότητα

Παράλληλα, τη συζήτηση για την τουρκικη μειονότητα στη Θράκη επαναφέρει με μια ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αναλυτικότερα, το υπουργείο έχοντας αναρτήσει την φωτογραφία του Σαδίκ Αχμέτ αναφέρεται στους «Τούρκους της δυτικής Θράκης».

Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της:

«Η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της για την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας. Η Τουρκία θα συνεχίσει την υποστήριξή της σε αυτό τον δίκαιο αγώνα με αποφασιστικότητα και θα στηρίζει πάντα τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης».

We remember with respect our martyr Kemal Arıkan, Consul General in Los Angeles, assassinated in a heinous attack by the Armenian terrorist organization JCAG in the USA on 28 January 1982.https://t.co/3mdY05CpdS pic.twitter.com/sjKdAYAAy0 — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 28, 2024

Για την τρομοκρατική επίθεση στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

Σχετικά με τρομοκρατικό χτύπημα στην καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία της Κωνσταντινούπολης ο Μανώλης Κωστίδης σχολιάζει πως ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας κάνει λόγο για «ίχνη του ισλαμικού κράτους».

«Στην επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθησαν και οι δυο δράστες. Και οι δολοφόνοι είναι ξένοι υπήκοοι. Ο ένας από το Τατζικιστάν, ο άλλος από τη Ρωσία, και θεωρούμε πως έχουν σχέση με το Ισλαμικό Κράτος» επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγια.

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφώνησε στους καθολικούς. Συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στο τηλεφώνημά του:

«Κύριε Αντώνη, τα συλλυπητήρια μας. Πολλά περαστικά

Μακάρι να μην είχε συμβεί αυτό..

Ναι δυστυχώς όμως παντού εμφανίζονται τέτοιοι παλιάνθρωπο δολοφόνοι και αναμάρτητοι άνθρωποι πληρώνουν τέτοιο βαρύ τίμημα. Όλες οι δυνάμεις ασφαλείας μας έχουν επιστρατευτεί και πιστεύω σύντομα θα βρεθούν οι δολοφόνοι.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.