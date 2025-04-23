Οζγκιούρ Οζέλ: «Ο Ερντογάν πουλάει την Κύπρο»

Δριμεία κριτική στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, με αφορμή την Κύπρο, κατηγορώντας τον ότι ξεπουλά τον αγώνα της χώρας για τη λύτρωση της νήσου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.



«Ενώ περιμέναμε το τουρκόφωνα κράτη να αναγνωρίσουν τη Βόρεια Κύπρο, τέσσερα απ' αυτά, το Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν συνεδρίασαν στη Σαμαρκάνδη, οι δικοί μας τους κοίταζαν σαν μπούφοι, αναγνώρισαν ως κράτος τη νότια Κύπρο και όχι μόνο αυτό άνοιξαν πρεσβείες εκεί», σημειώνει ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ.

«Κυριολεκτικά η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ποδοπατήθηκε σαν χαλάκι, όπως και ο αγώνας μας για την Κύπρο. Εδώ μιλάμε για μια ανίκανη εξωτερική πολιτική. Και δήθεν λένε για τον Χακάν Φιντάν, και τον φουσκώνουν και λένε ...και λένε…, και τον φουσκώνουν», πρόσθεσε.

«Καταλήγοντας, ο Οζγκιούρ Οζέλ σημείωσε: «Αυτοί που έστειλαν τους δικούς μας, αυτοί που λύτρωσαν την Κύπρο είναι από τη Δεξιά ο Ερμπακάν και από την Αριστερά ο Ετζεβίτ. Σήμερα αυτήν την Κύπρο, αυτός που την πουλάει είναι ο Ερντογάν, ο Ερντογάν, ο Ερντογάν! Εϊ Ερντογάν, ο αγώνας της Κύπρου είναι η τιμή αυτής της χώρας δεν θα σε αφήσουμε να πουλήσεις και να προδώσεις τον αγώνα μας».

Πηγή: skai.gr

