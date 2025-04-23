Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα μεταφερθεί σήμερα, Τετάρτη στις εννέα το πρωί τοπική ώρα, σε πομπή η σορός του πάπα Φραγκίσκου από το παρεκκλήσι της Σάντα Μάρτα. Εκεί θα παραμείνει σε ανοιχτό φέρετρο μέχρι την Παρασκευή για να επιτρέψει σε όσους το επιθυμούν να αποτίσουν τα σέβη τους.

Από το πρωί δεκάδες πιστοί συρρέουν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να προσκυνήσουν.

Λίγο πριν ξεκινήσει η πομπή, μια μικρή προσευχή θα διαβαστεί από τον καμερλένγκο, τον καρδινάλιο Κέβιν Φάρελ, ο οποίος και διευθύνει το Βατικανό μετά τον θάνατο του Πάπα.

Το ευρύ κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από τις 11:00 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, από τις 07:00 έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και από τις 07:00 έως τις 19:00 την Παρασκευή.

Σπάζοντας την παράδοση και αλλάζοντας τα πρωτόκολλα ο Πάπας πριν από λίγα χρόνια, οι καρδινάλιοι δεν θα μείνουν ιδιωτικά με τη σορό ενώ το φέρετρο δεν θα υψωθεί σε βάθρο.

Η κηδεία θα ξεκινήσει στις 10:00 στην πλατεία μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και θα λάβουν μέρος Πατριάρχες, καρδινάλιοι, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι και ιερείς από όλο τον κόσμο. Ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, Καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, θα ηγηθεί της λειτουργίας.

Ο Καρδινάλιος Μπατίστα Ρε θα παραδώσει τον τελευταίο έπαινο και την επικύρωση - μια τελική προσευχή όπου ο Πάπας θα ανατεθεί επίσημα στον Θεό - και το σώμα του ποντίφικα θα μεταφερθεί στην Santa Maria Maggiore για την ταφή.

Τεράστια πλήθη αναμένονται το Σάββατο, με 250.000 άτομα να αναμένεται να παραστούν στην κηδεία. Πολλοί αρχηγοί κρατών και βασιλιάδων έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' με τη βασίλισσα Λετίσια και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πού θα ταφεί ο Πάπας Φραγκίσκος;

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος απέφυγε τη μεγαλοπρέπεια του παπισμού κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα συνεχίσει να σπάει την παράδοση και στον θάνατο.

Ιστορικά, οι πάπες θάβονται σε τριπλά φέρετρα σε μαρμάρινους τάφους μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στην καρδιά του Βατικανού. Ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε να ταφεί στη Βασιλική της Santa Maria Maggiore στη συνοικία Esquilino της Ρώμης και θα γίνει ο πρώτος Πάπας σε περισσότερα από 100 χρόνια που θα κηδευτεί έξω από το Βατικανό.

Στην τελευταία του διαθήκη, ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε επίσης να ταφεί «στη γη, απλά, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση» και με την επιγραφή μόνο του παπικού του ονόματος στα λατινικά: Franciscus.

Το σώμα του μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Σάντα Μάρτα το βράδυ της Δευτέρας και το διαμέρισμά του σφραγίστηκε επίσημα, όπως ανέφερε το Βατικανό.

Οι τελευταίες στιγμές του Πάπα

Ο Πάπας, ο επικεφαλής των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών στον κόσμο, πέθανε στο σπίτι του στο Βατικανό τη Δευτέρα σε ηλικία 88 ετών μετά από εγκεφαλικό. Ανάρρωνε από διπλή πνευμονία για την οποία νοσηλευόταν για πέντε εβδομάδες.

Το πιστοποιητικό θανάτου του, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό, ανέφερε ότι το εγκεφαλικό προκάλεσε κώμα και «μη αναστρέψιμη» καρδιακή ανεπάρκεια.

Αξιωματούχος του Βατικανού εξιστόρησε χθες Τρίτη μερικές από τις τελευταίες στιγμές του, λέγοντας ότι ο θάνατός του ήρθε γρήγορα και δεν υπέφερε. Ο Πάπας Φραγκίσκος άρχισε να νιώθει αδιαθεσία περίπου στις 5.30 το πρωί της Δευτέρας με τους γιατρούς του να τον παρακολουθούν. Στις 7:35 άφησε την τελευταία του πνοή.

«Σας ευχαριστώ που με φέρατε πίσω στην πλατεία» του Αγίου Πέτρου: Αυτά τα λόγια του πάπα Φραγκίσκου προς τον προσωπικό του νοσηλευτή που τον ενθάρρυνε να κάνει μια τελευταία βόλτα με το ειδικά σχεδιασμένο μηχανοκίνητο όχημα την Κυριακή του Πάσχα. Αυτή ήταν και μία από τις τελευταίες φράσεις του ποντίφικα πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με το Vatican News. Πριν ξεκινήσουν όμως για τη βόλτα αυτή ρώτησε τον προσωπικό του νοσηλευτή Μασιμιλιάνο Στραπέτι: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω;» Και ο Στραπέτι τον καθησύχασε. Στη συνέχεια παρέμεινε στους διαδρόμους της πλατείας για σχεδόν δεκαπέντε λεπτά και ευλόγησε μωρά σε μια θερμή ατμόσφαιρα, περικυκλωμένος από πολυάριθμους σωματοφύλακες. Σύμφωνα με το Vatican News, ο πάπας στη συνέχεια ξεκουράστηκε το απόγευμα στο διαμέρισμά του στην κατοικία Σάντα Μάρτα στο Βατικανό και στη συνέχεια δείπνησε.

«Δεν υπέφερε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα», είπαν παρευρισκόμενοι στο Vatican News.

και τον παρακολούθησε η ομάδα των γιατρών του. Αργότερα έπεσε σε κώμα και πέθανε στις 7.35 π.μ.

