Αντιπολιτευόμενο κόμμα της αριστεράς στον Ισημερινό, στο οποίο ανήκει η ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία του Ισημερινού Λουΐσα Γκονσάλες ζήτησε χθες Τρίτη από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) να επαληθεύσει την ακρίβεια της καταμέτρησης των ψήφων που κατατέθηκαν σε 1.729 κάλπες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αποδείξει ότι διαπράχθηκε όπως λέει μαζική νοθεία στην αναμέτρηση.

Το TSE και διεθνείς παρατηρητές διαβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα επικράτησε καθαρά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τη 13η Απριλίου, όμως η συμμαχία «Επανάσταση των Πολιτών» (RC) ζητεί να γίνει νέα καταμέτρηση κι υπέβαλε αίτημα να επαληθευτεί η ακρίβεια της καταμέτρησης σε εκλογικά τμήματα όπου θεωρεί πως τα έγγραφα είναι ατελή ή περιέχουν λάθη.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο, η πρόεδρος του οποίου ανακοίνωσε το αίτημα και τον αριθμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θα το εξετάσει και μπορεί να εγκρίνει νέα καταμέτρηση σε όλες, σε κάποιες ή σε καμιά από τις κάλπες αυτές.

Πηγή: skai.gr

