Milliyet: «Η Τουρκία επιστρέφει στο πρόγραμμα των F35; - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις»

Αισιοδοξία επικρατεί στην Τουρκία όσον αφορά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, με την εφημερίδα Milliyet να σημειώνει ότι μετά την πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ, με τις τελευταίες προεδρικές εκλογές έχουν επιταχυθεί οι επαφές Άγκυρας και ΗΠΑ για τα αμερικανικά μαχητικά, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, από την Κωνσταντινούπολη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η τουρκική εφημερίδα: «Μετά την αλλαγή που επήλθε στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, υποστηρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα έχει επιταχυνθεί εκ νέου η κινητικότητα μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ για τα F-35.

Υποστηρίζεται ότι σε περίπτωση που οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν θετικά και η κυβέρνηση Trump επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, η Τουρκία θα ανακατευθύνει την προηγούμενη πληρωμή που είχε κάνει ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά των F-35».

Μάλιστα, η τουρκική εφημερίδα πάει ένα βήμα παραπέρα και προσθέτει: «Σε περίπτωση που η Τουρκία συμπεριληφθεί εκ νέου στο πρόγραμμα των F-35, πέρα από τα αεροσκάφη θα μπορούσε να υπογράψει και μια σημαντική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την αγορά ανταλλακτικών και πυρομαχικών αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ.

Το περασμένο έτος αναθεωρήθηκε η διαδικασία προμήθειας των F-16 και η Τουρκία μείωσε το σχέδιο προμήθειας των F-16, παραιτούμενη από τα 79 κιτ εκσυγχρονισμού και ζήτησε μόνο 40 νέα αεροσκάφη. Μετά από αυτή την αναθεώρηση, η συνολική αξία της συμφωνίας μειώθηκε από τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια».

Την ίδια στιγμή, η Hurriyet σημειώνει ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ προσπαθούν να βάλουν προσκόμματα στην απόκτηση F-35 από την Άγκυρα.

«Καθώς συνεχίζεται η διπλωματία για τα F-35 μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ, είναι γνωστό ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις στην Ουάσιγκτον κατά της πιθανής πώλησης. Και οι δύο χώρες αντιτίθενται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, προκειμένου να διατηρηθεί η τρέχουσα ''στρατηγική ισορροπία'' στην περιοχή», καταλήγει η εφημερίδα.

Έκκληση Ιμάμογλου στη Γερμανία για τα Eurofighter - Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από τον Ερντογάν

Την ίδια στιγμή, εν τω μεταξύ, έκκληση προς τη Γερμανία να δώσει Eurofighter στην Τουρκία απηύθυνε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με αφορμή τις αναφορές για μπλόκο του Βερολίνου στην πώληση των ευρωπαϊκών μαχητικών στην Άγκυρα.

Κάτι βέβαια που δεν επιβεβαιώνει το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο σημειώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για κάποιο εμπόδιο από την πλευρά του Βερολίνου.

Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş.



Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 21, 2025

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εκρέμ Ιμάμογλου σημειώνει ότι η Τουρκία έχει απεγνωσμένα ανάγκη τα Eurofighter και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στη νέα γερμανική κυβέρνηση που πρόκειται να αναλάβει ότι η Τουρκία δεν είναι μόνο ο Ερντογάν:

«Απ' όσο ενημερώθηκα μετά τη φυλακή, η γερμανική κυβέρνηση άσκησε βέτο στην πώληση του μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter στην Τουρκία, το οποίο οι αεροπορικές μας δυνάμεις είχαν απεγνωσμένα ανάγκη και το περιμέναμε πολύ καιρό.



Θα ήθελα να απευθυνθώ στη νέα κυβέρνηση που ετοιμάζεται να αναλάβει τη Γερμανία:



Η Τουρκία δεν είναι μόνο του Ερντογάν, η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από τον Ερντογάν. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν. Τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας είναι πιο πολύτιμα είτε από τον Ερντογάν είτε από τον Ιμαμόγλου. Σας προτρέπω να ανακαλέσετε αυτήν την απόφαση.



Το τέλος της διακυβέρνησης Ερντογάν είναι ορατό. Η νέα κυβέρνηση της Τουρκίας θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, στο πλαίσιο των αμοιβαίων συμφερόντων μας, του κράτους δικαίου και των αρχών της δημοκρατίας που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι υπό τη διακυβέρνηση μας η Τουρκία θα γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ».



Πηγή: skai.gr

