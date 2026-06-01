Αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ φέρνουν οι δημοσκοπήσεις και το άνοιγμα Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και οι πρώτες μετρήσεις που δείχνουν την ΕΛΑΣ να περνάει στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ, προκαλούν αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη. Η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται δύσκολη για το κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευσης, με τα στελέχη να περιμένουν και τις δημοσκοπήσεις που πρόκειται να δημοσιευτούν και το κόμμα να τίθεται σε θέση μάχης.

Ένας νέος πονοκέφαλος ήρθε να προστεθεί μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, με τις οποίες ο δήμαρχος της Αθήνας αφήνει ορθάνοιχτο το παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο κοινής καθόδου ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών. Αίσθηση προκάλεσε και η απάντηση του δημάρχου όπου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της προσπάθειας.

« - Άρα, για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα; Στην πρώτη κάλπη κατεβαίνετε αυτόνομοι...στη δεύτερη κάλπη, 'παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο'»;

Χάρης Δούκας: Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλύτης.

- Με αρχηγό ποιον;

Χάρης Δούκας: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη προς το παρόν τηρούν στάση αναμονής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξε επικοινωνία με την πλευρά του δημάρχου και περιμένουν διευκρινίσεις για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Βέβαια, στελέχη της πράσινης παράταξης δεν κρύβουν τη δυσφορία τους, με το γεγονός να είναι σημείο αναφοράς στα πηγαδάκια. Με καυστικό τρόπο σχολίασε τις αναφορές Δούκα ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, ενώ αντιδράσεις αναμένονται και από άλλα στελέχη.

«Γιατί αυτό που είχε στο μυαλό του ο Δήμαρχος δεν ήταν να μη συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, αλλά πως θα συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα - την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όποιον άλλον χρειαστεί - ώστε να ξαναζήσει η χώρα τον εφιάλτη μιας δεύτερη φορά Αριστερά» σημείωσε ο Γιάννης Μεϊμάρογλου στο Facebook.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο αυτές οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα όσο και άλλων στελεχών, δεν μπορεί παρά να τεθούν επί τάπητος στο Πολίτικο Συμβούλιο της Τετάρτης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και θεωρείται βέβαιο ότι θα επισημάνει σε κάθε τόνο τη στρατηγική για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Στο ανώτατο όργανο του κόμματος θα συζητηθεί και η πρόταση για την δημιουργία «σκιώδους κυβέρνησης» του ΠΑΣΟΚ, με στελέχη πρώτης γραμμής να αναλαμβάνουν τον ρόλο για σκληρό πρέσινγκ στους υπουργούς και τη Χαριλάου Τρικούπη να βγάζει το χαρτί του προγράμματος και των εμπείρων στελεχών που μπορούν να κονταροχτυπηθούν με την κυβέρνηση και αποτελούν όπλο στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ στον διαγκωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το πολιτικό κενό το δημιούργησε η αντιπολίτευση του Τσίπρα»

Την ίδια ώρα στελέχη πρώτης γραμμής επιμένουν ότι η κυβέρνηση επιλέγει ως βολικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και τονίζουν ότι το πολιτικό κενό δημιουργήθηκε από την αντιπολίτευση που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός που κρίθηκε και αρχηγός της αντιπολίτευσης μέχρι πριν από τρία χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8%. Το οδήγησε δημοσκοπικά, πριν από ενάμιση μήνα, στο 15%, ενώ το κενό για τον κ. Τσίπρα δημιουργήθηκε το 23. Τότε η αξιωματική αντιπολίτευση, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, υποχώρησε από το 41% και πήγε στο 17%. Το κενό που έχει δημιουργηθεί –και το οποίο αποτελεί την αιτία που το “ρεζερβουάρ” της Νέας Δημοκρατίας δεν εξαντλείται ακόμη– είναι η ασυμμετρία που προέκυψε από τις εκλογές του 23, όταν κατέρρευσε με πρωτοφανή τρόπο η τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το κενό δεν το δημιούργησε ο Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί θεσμική αντιπολίτευση από το 23» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

