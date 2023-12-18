Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες, Κυριακή, το βράδυ με τον επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη Διεύρυνση Όλιβερ Βάρχελι.

Ο Τούρκος υπουργός ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια πιο δίκαιη και συνετή στάση απέναντι στην Τουρκία, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον επίτροπο Βάρχελι, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η κοινή δήλωση για τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ δεν συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αντίθετα με ό,τι προβλεπόταν, και παραπέμφθηκε στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Χακάν Φιντάν φέρεται να επισήμανε στον επίτροπο της ΕΕ ότι «στον σημερινό κόσμο, όπου οι παγκόσμιες προκλήσεις εντείνονται, η ΕΕ θα πρέπει να ενεργήσει με στρατηγική αντίληψη και να προωθήσει τις σχέσεις με την Τουρκία».

Ο Τούρκος υπουργός υπενθύμισε ότι η Τουρκία αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα το συντομότερο δυνατό σε θέματα όπως η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ενωσης, η ενίσχυση των επενδύσεων και η παροχή διευκολύνσεων για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου στους Τούρκους πολίτες στη Ζώνη Σένγκεν.

Οι Φιντάν και Βάρχελι συζήτησαν επίσης τα Συμπεράσματα για τη Διεύρυνση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και τα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

